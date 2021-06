Jak vám kapradiny pomohou proti slimákům a další důvody proč je mít na zahradě?

Záhadné a tajemné kapradiny! Vývojově velice staré rostliny pocházející už z prvohor! Možná právě díky své starobylosti jsou opředeny mnoha legendami a záhadnými příběhy. Kapradí kvete jen v určité noci během roku, nejčastěji to bývá o letním slunovratu. Jak se ale o kapradí na zahradě postarat a jak ho ochránit?

Říká se, že každému, kdo květ najde a utrhne, přinese mimořádné štěstí, bohatství a možná i schopnost porozumět řeči zvířat. A co dokáže vyčarovat ve vaší zahradě? Určitě nostalgickou a mystickou atmosféru pohádkového lesa. A to není všechno! Pěstování kapradin s sebou nese i další výhody.

Kapradinám se daří v místech, kde jiné rostliny neprospívají. Zdroj: Profimedia

Kde se kapradinám daří nejlépe?

Podivný půvab kapradin oživí každou zahradu. Jejich specialitou je, že se jim daří v místech, kde jiné rostliny neprospívají. Když je vsadíte pod listnaté stromy či někam na chladnější a stinná místa máte vyhráno! Všechny druhy kapradin vyžadují dostatek vláhy a vyloženě nesnáší sucho. Klidně jim dopřejte sluníčko, ale půdu musí mít vždy vlhkou. V případě, že nemáme v zahradě přemokřené, vlhké stanoviště, budou kapradiny vyžadovat pravidelnou a hojnou zálivku.

Věděli jste, že…

V dávných dobách kapradiny dorůstaly až do rozměrů stromů. Dnes sice patří stále mezi vyšší rostliny, ale ty zahradní dle druhu dorůstají tak do výšky 1 – 1,5 metru. Od běžných rostlin se odlišují způsobem kvetení a rozmnožování. Nevytvářejí klasické květy a semena, ale rozmnožují se sporami. Pro kapradiny je navíc typická rodozměna, což je střídání pohlavní a nepohlavní generace.

Čím mohu být kapradiny prospěšné a užitečné?

Zajímavě odekorují vaši zahradu jako žádná jiná rostlina! Jejich speciálně tvarované listy vyniknou nejen samostatně, ale i ve společnosti kvetoucích letniček a trvalek. Mohou vám vytvořit netradiční a zároveň přirozený lem květinových záhonů. S čím zahradní kapradiny kombinovat? Vyniknou jako solitéry, sluší jim i kombinace s bohyškami či liliemi. Některé druhy spolehlivě nahradí půdokryvné rostliny, třeba zrovna oblíbená Onoklea! Zakrslé druhy kapradin zas oživí skalky a zídky či okolí jezírek

Jak to mají kapradiny se slimáky?

Kdo by to řekl? Kapradiny s tímto plžem boj vyhrává! Oddenky kapradin totiž obsahují některé jedy, které působí zhoubně na střevní sliznice a centrální nervstvo nižších živočichů, a to hlavně slimáků a červů. Na tyto zahradní škůdce můžete použít výluh právě z kapradin! Stačí dát na několik dní do 10 litrů vody asi 1 kg drobně nakrájených kapradin a nechat jej vykvasit, což poznáme podle bublin a tvořící se pěny. Proces kvašení by měl trvat asi dvacet dní. Uvolňující se zápach během kvašení můžeme zmírnit přidáním kamenné moučky. Výluh je vhodný nejen k hubení slimáků, ale zároveň jako podpůrné tekuté hnojivo.

Mladé kapradí. Kapradí kvete jen v určité noci během roku, nejčastěji to bývá o letním slunovratu. Zdroj: Profimedia

A čím užitečným kapradiny ještě překvapí?

Poskytují zahradám a zejména jahodníkům vynikající mulč. A jako bonus navíc působí zápach mulče jako vynikající odpuzovač běláska zeleného, který často ničí brukvovité rostliny.

A ještě zajímavost na závěr!

Z kapradinových oddenků se kdysi dělal prášek, který se smíchal s moukou z obilnin a používal se k výrobě chleba. Tento kapradinový chléb byl tehdy základem potravy a přetrvával v mnohých francouzských krajích až do 19. století.

O kapradinách Mezi kapradinami najdete druhy vysloveně drobné, ale i obry dorůstající do 150 centimetrů. Většinou nejlépe rostou ve vlhkém polostínu, ale některým se bude dařit i na slunci. Velká část kapradin na zimu zatahuje a na jaře opět raší a můžete na nich pozorovat typické spirálky nových výhonů. Poměrně velký podíl ale tvoří také stálezelené druhy. Z uvedeného plyne, že kapradiny nejsou stejnorodou skupinou, jejíž členové se vzájemně liší například jen velikostí. Do každé části zahrady tak máte možnost najít tu pravou, ať už se jedná o předzahrádku, skalku, okolí jezírka, podrost pod dřevinami nebo kout pro odpočinek. Kapradiny jsou odolné rostliny, a pokud si dobře vyberete, na svém místě vydrží úspěšně řadu let, málokdy vymrzají. Většinou potřebují vlhkou čerstvou půdu, v níž ale nesmí stát trvale voda. Potom by mohly i vyhnít.