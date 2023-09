Katalpa roste bleskem a komáři ji nenávidí. Pěstovat ji zvládne i nešika

Rozhodnete-li se vysadit si na pozemek katalpu, uděláte jistě radost především sobě samým, ale také mnoha dalším obyvatelům zahrady. Její opravdu velká koruna brzy poslouží jako vynikající skrýš pro ptáky i další živočichy a okolí domu tak ještě více ožije. A navíc její aroma spolehlivě odpuzuje komáry. Co víc si přát?

Co je to vlastně katalpa? Jde o stromy původem ze Severní Ameriky, ale roste také v Asii, kde je možné ji najít hlavně v suchých oblastech. Její nádherná souměrná koruna plná obrovských jasně zelených protáhle srdčitých až šípovitých listů nenechá nikoho na pochybách, že jde o skutečnou ozdobu kraje nebo třeba parku, či dokonce zahrady. Navíc dokáže vyrůst až do výšky kolem dvaceti metrů, takže se v krajině opravdu neztratí. Když navíc rozkvete, rozlije se do širokého okolí jemná, ale doslova omamná vůně, kterou rozhodně nemají rádi komáři ani další otravný hmyz. Už jste rozhodnuti si takovou krásku pořídit ke svému domu?

Rozmýšlejte dobře, bude opravdu velká

Sehnat ve specializovaných prodejnách sazenici katalpy není dnes žádný velký problém. Horší to možná bude s výběrem vhodného místa pro její zasazení, kdy si musíme dobře rozmyslet, zda ji skutečně chceme nechat růst do plné možné velikosti. Pokud ano, bude třeba volný prostor o průměru více než deseti metrů, protože až tak obrovská může být za pár let koruna, v jejímž stínu se v pohodě schová celá rodina.

Sucho klidně, ale sluníčko určitě

Jak bylo uvedeno, jde o strom, který je ze své domoviny zvyklý překonávat i dlouhodobé sucho, proto není potřeba hledat katalpě nijak příliš vodou zásobená stanoviště. Bude se jí dobře dařit i v sušších půdách, jen by mělo jít o místo dobře zásobené živinami, které ke svému růstu takový obr samozřejmě potřebuje, stejně jako alespoň čtyři hodiny přímého slunečního svitu. Dobrou zprávou je, že nejde o žádnou citlivku. Katalpa se umí dobře vyrovnat i s městským prostředím, kde má ovzduší do horské čistoty opravdu hodně daleko. Je tedy ideální volbou i pro příměstské zahrady nebo městské parky.

Opravdu tolerantní stromy

I když se kataply dokáží vyrovnat s dlouhodobějším suchem, nemusíme se o ně bát ani v případě, kdy se příroda rozhodne nabídnout nám deštivé léto. Tyhle stromy přečkají dokonce i chvilkové záplavy. Stejně dobře se pak vyrovná jak s horkým, tak i s poněkud chladnějším rokem. Obávat se o ni nemusíme ani v zimě, protože mrazy do osmadvaceti stupňů pod nulou jí žádné velké potíže dělat nebudou – a to je v našich mírných podmínkách téměř jistota.

Takto nádherných květů se sice dočkáme až po letech, ale trpělivost se vyplatí Zdroj: Pixabay

Bez řezu to nepůjde

I když je katalpa prakticky samostatná a žádnou velkou péči nepotřebuje, přece jen ji budeme muset prořezávat, a to již v prvním roce po zasazení. Minimálně bude potřeba vytvořit alespoň nízký kmínek odřezáváním větví ve spodní části stromu, čímž si zajistíme nejen dobrou průchodnost pod stromem, ale také jeho vzpřímený růst. O pravidelný tvar koruny se tahle ozdoba zahrady postará většinou již sama.

Trpělivost přinese radost i dalším generacím

Ačkoliv se budeme po výsadbě moci těšit z jejího poměrně rychlého růstu, je potřeba počítat s tím, že bude trvat klidně i osm let, než prvně rozkvete. Taková trpělivost se ale určitě vyplatí, vždyť jde o strom, který sice není věčný, ale v příštích šedesáti letech se z něj budou moci radovat i naše děti a vnoučata.

