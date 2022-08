Katalpa: Impozantní živý slunečník, kterému se hmyz vyhýbá obloukem. Máte ji?

Pokud chcete, aby vaši zahradu dekoroval nádherný a atraktivní strom, který vám dopřeje i odpočinek ve stínu, bude katalpa výbornou volbou. Kromě toho, že je její pěstování nenáročné, velmi rychle vám poroste, a to téměř bez vašeho přičinění.

Katalpa neboli fazolový strom je opravdu naprosto nepřehlédnutelná a je vždy dominantou každé zahrady. Ten, kdo ji má, jistě ví, že se díky němu nemusí ani ohánět a chránit před dotěrným obtížným hmyzem. Její nevšedně tvarovaná koruna vás navíc v době letních veder dokonale ochrání před prudkým sluncem a zaujme každého nejen svými výraznými květy, ale i velkými listy ve tvaru srdce. Prostě bude mezi vámi skutečná láska.

Katalpa (Catalpa)

Strom, který svým původem pochází ze Severní Ameriky a východní části Asie, potřebuje poměrně dost místa, protože často dorůstá až do obdivuhodné výšky, a to až 32 metrů. Jestliže se obáváte, že vám katalpa přeroste více než si přejete, můžete si pořídit odrůdu „Nana“, která většinou dorůstá jen do výšky 3 metrů. Přestože není nutné strom stříhat, můžete v průběhu jara zkrátit loňské výhonky. Docílíte tak hustší koruny a menšího vzrůstu. Netradiční název stromu je z jazyka indiánského kmene Kríků, žijícího hlavě v oblastech Severoamerické Karolíny.

Kvetoucí katalpa je klenotem zahrady. Zdroj: Ilko Iliev / Shutterstock.com

Vzhled katalpy je vskutku nevšední

Na první dobrou strom zaujme obrovskou kulovitou, řídce větvenou a vzdušnou korunou s poměrně rozměrnými zašpičatělými světle zelenými a ochmýřenými listy, které mívají velikost až kolem 20 až 25 centimetrů. Pupeny se na stromu objevují většinou až počátkem léta a vykvétají nepřehlédnutelnými bílými a neskutečně vonnými květy, jež jsou uvnitř fialkově tečkované a žlutě pruhované. Mají zvonkový tvar a rostou ve vzpřímených koncových hroznech. Po odkvětu vytvářejí válcovité tobolky připomínající fazole, které dozrávají během podzimu. Nejprve mají zelenou barvu, která se postupně mění v hnědý odstín a strom zdobí až do jara. Krásně harmonizují i s barvou listů, které na zimu žloutnou.

Listy osvěží vzduch na zahradě a odeženou hmyz

Díky tomuto stromu se na zahradě budete opravdu cítit jako v ráji, protože jeho velké listy dokáží odpařovat vodu a zvlhčují tak celé okolí, což ve velkých vedrech každý ocení. A protože voní po tabáku, výborně odpuzují nejen komáry, ale i další nepříjemný hmyz.

Katalpu můžete zasadit kdykoliv

Výhodou tohoto stromu je, že jej lze zasadit během celého roku, ale nejlepší čas je brzy zjara, kdy snadno zakoření a bude mít na zimu už dobře vyvinutý kořenový systém. Stejně tak budou i dostatečně vyzrálé letorosty.

Dopřejte katalpě vhodné stanoviště

Předtím, než stromek zasadíte, myslete na to, že strom bude do budoucna potřebovat dostatek prostoru. Vyberte lokalitu chráněnou před silnými větry a s dostatkem slunečních paprsků, katalpa totiž miluje sucho. Není od věci připravit v půdě i řádné odvodnění. Přestože je tato okrasná dřevina odolná mrazu, dlouhodobě jí nevyhovují výše položené oblasti.

Při výsadbě dopřejte katalpě bohatou půdu

Pokud chcete, aby se u vás katalpě dařilo, vysaďte ji do kypré a kyselejší vápenité půdy, mnohem lépe tak zapustí kořeny. Zemina by měla obsahovat i dostatek živin, například ve formě humusu. Také by měla být lehce vlhká, ale v žádném případě ne mokrá. Aby zemina držela lépe pohromadě, není od věci vložit katalpu před výsadbou do drátěného pletiva.

V případě nového mladého stromku zalévejte až do podzimu strom alespoň jedenkrát do týdne. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zálivka a živiny

V případě nového mladého stromku zalévejte až do podzimu strom alespoň jedenkrát do týdne. Jakmile si strom vytvoří silný kořenový systém, zavlažovat už nemusíte. Dřevina si pak bere vodu jen ze země. A jak s hnojením? Živiny stačí dodávat do jednoho roku, a to nejlépe vždy na jaře hnojivy s obsahem dusíku. V dalších letech již dodávat živiny nemusíte.

Zdroje: www.sazenicka.cz, www.tipio.cz, www.abecedazahrady.dama.cz