Co se stane, když budete hortenzie zalévat kávou

Proč je kávová sedlina právě to pravé pro hortenzie? Není to jediná rostlina, které kávový lógr prospívá. Nehodí se bohužel pro všechny, ale rozhodně také nepatří do koše. Schovejte si sedlinu z kávy a použijte ji ve prospěch vašich okrasných květin, třeba hortenzií, ale také některých plodin.

Hortenziím svědčí káva

Proč se hodí jen pro některé rostliny? Je to díky tomu, že je káva kyselá. Samozřejmě káva je různá podle toho, která odrůda je v kávové směsi obsažena, nicméně veškerá káva má podobné složení. Obsahuje vápník, hořčík, mangan i draslík. Tyto živiny jsou pro rostliny důležité, ale kyselost navíc je další vlastností, která určuje její použití. Díky ní se hodí pro rostliny, které jsou acidofilní. Takové nutně vyžadují pH nižší než 7. V jiných půdách možná přežijí, ale budou strádat, jelikož nejsou schopné živiny ze zásaditého prostředí přijímat. Hořčík je důležitý pro fotosyntézu i kořenový systém. Draslík souvisí s růstem, tvorbou květů i přírůstků. Nicméně minerály mají mnohem širší vliv na rostlinu.

Hortenzie milují kávu. Věděli jste to? Zdroj: ryota.www/shutterstock.com

Hortenzie, káva a acidofilní zeleň

Z těchto důvodů se káva hodí nejen pro hortenzie, ale také pro rododendrony, azalky, vřesy a kapradiny. Nicméně i některé plodiny jsou spíše kyselomilné. Do této skupiny patří borůvky, jahody i rajčata. Všechny tyto rostliny ocení přihnojování i mulčování kávovým lógrem, ale nic se nesmí přehánět, i přihnojování kyselou kávovou sedlinou se má dělat jen občas a rozumně. Jak připravit hnojivo z kávy?

Kávová sedlina je ideálním hnojivem pro acidofilní rosltiny, jako jsou třeba hortenzie. Zdroj: Nor Gal / Shutterstock.com

Jak hortenziím připravit kávu?

Kávovou sedlinu můžete vysušit a přimíchat do půdy při výsadbě kyselomilných rostlin. Můžete ji také zapracovat ke květinám později. Hnojivo ze sedliny se připravuje z hrnku sedliny a pěti litrů vody. Takto připravená zálivka je určená k okamžitému použití a můžete jí rostliny zalít každé dva týdny. Ani s kávou se to nesmí přehánět. Pokud chcete mít lepší přehled o pH půdy, můžete jej změřit obyčejnými lakmusovými papírky.

Pokud nevlastníte hortenzie nebo rostliny, kterým by kyselost vyhovovala, ani tak rozhodně kávovou sedlinu nevyhazujte, ale dejte na kompost.