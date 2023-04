Fantastické hnojivo na kanadské borůvky nejspíš denně vyhazujete. Je to škoda

Kanadské borůvky mají nádherné a šťavnaté plody, na něž se těšíme každé léto. Jak zajistit, aby úroda byla co nejbohatší, plody velké a plné chuti? Připravte si na ně hnojivo, které máte s téměř stoprocentní jistotou doma a do teď jste jej vyhazovali.

Modrá pusa i ruce, to ke konzumaci a sběru borůvek neodmyslitelně patří. A také horké letní měsíce, na něž se každý těší. Ne vždy je možnost zajet si do lesa a nasbírat ty lesní. Na zahradách se tak daří stále častěji borůvkám kanadským, které mají nádherně velké šťavnaté plody a jemnou sladkou chuť. Pokud jich chcete mít každý rok dostatek, dodejte jim potřebné živiny, borůvky se vám za trochu péče bohatě odmění. Přitom vás to nebude stát ani korunu navíc.

Jak řezat kanadské borůvky

Aby borůvky dobře plodily a sazenicím se dařilo, není od věci jim dopřát řez. Jak na něj, kdy a proč ho provést, se podívejte ve videu:

K základu úspěchu pěstování borůvek také patří jejich umístění. Je dobré počítat s tím, že potřebují poměrně dost kyselou půdu. Dopřejte jim ji a zároveň k nim nevysazujte jiné rostliny, kterým zase kyselá půda nesvědčí.

Dejte borůvkám kafíčko

Výsadba klapla na jedničku, řez máte za sebou, tak si v klidu dejte kafíčko - ale pozor, kávovou sedlinu rozhodně nevylévejte! I když se může na první pohled jevit jako bezcenný odpad, opak je pravdou. Je nabitá minerálními látkami, které jsou pro spoustu rostlin na vaší zahradě prospěšné. Kávová sedlina obsahuje draslík, fosfor, železo i hořčík a měď, což je skvělá kombinace.

Dvojí hnojivo z kávy pro borůvky

Borůvkám můžete dopřát kávovou vzpruhu hned dvojím způsobem. Buď kávovou sedlinu usušte, pak ji pravidelně kolem rostlin sypejte, nebo ji opět zalijte vodou a nechte ještě pořádně louhovat. Poté kávovou sedlinu sceďte a výluhem borůvky zalijte. Pokud jste použili metodu výluhu, ani nyní sedlinu nevyhazujte. Naopak. Vysypejte ji na kompost, kde bude ještě užitečná. Při sypání sedliny na záhon ji nezapomeňte zakrýt mulčovací kůrou, aby ji hned neodfoukl vítr. Používejte ji výhradně v době vegetační sezóny a vhodně ji doplňte ještě jiným hnojivem.

Káva nejen pro kanadské borůvky

Káva se hodí i pro jiné plodiny na zahradě. Nejen pro borůvky. Dopřát kávovou vzpruhu můžete ještě jahodám a rajčatům, ty vám za ni rozhodně poděkují. Z okrasných rostlin zase potěší rododendrony, azalky, vřesy a hortenzie. Naopak třeba bylinky kávou rozhodně neuctíte, ty milují alkalickou půdu. Takže na levanduli, tymián, majoránku a oregano raději s kávou nechoďte.

