Jaké bude počasí a jaké jsou na srpen vyhlídky pro houbaře? Kde v ČR porostou?

Češi jsou národem houbařů, proto není divu, že každý rok vyčkávají, až začne ta pravá sezóna a pak vezmou lesy útokem. Nyní nastal jejich čas! Díky vydatným dešťům a následným tropickým teplotám se letos houbám daří a ani srpen by neměl být výjimkou.

Meteorologové slibují, že srpen by se nám měl z hlediska počasí líbit. Podle dlouhodobého výhledu by měl totiž být teplotně, ale i srážkově nadprůměrný. Zkraje srpna nás čekají teploty kolem 30 °C s občasným deštěm a bouřkami. V polovině srpna lze očekávat také velmi vysoké teploty a to dokonce až kolem 35 °C. Poté se konečně dočkáme ochlazení, které přinese teploty kolem 24 až 26 °C. No a poslední srpnová dekáda bude příjemná. Sice ji budou doprovázet deště a bouřky, ale teploty by neměly přesáhnout 25 °C.

Srpen sice zpravidla bývá chladnější než červenec, ale to neznamená, že by ten letošní měl být studený. Na houbařské žně se tedy můžeme opět těšit. Podle mykologů se v nadcházejícím období dočkáte pořádné nadílky, je tedy nejvyšší čas si naplánovat dovolenou na srpen.

Houby porostou i v okolí Prahy

Lidé by měli nosit plné košíky jak v okolí Prahy, tak ve středních Čechách. Pokud jste tedy obyvatelé našeho hlavního města, nemusíte se kvůli nadílce vydávat na druhý konec republiky. Úspěšní budete především v listnatých lesích, ale také na hrázích rybníků a březích potoků. V jehličnatých lesích to taková sláva nebude.

Lišky jsou houby oblíbené po celém světě Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud bude takové horko, jak je slibováno, houby však porostou nejvíce v horách. Na Šumavě pak počítejte s takovou nadílkou, která bude masakr. Hříbky, růžovky, lišky, kozáci. Košíky vám nebudou stačit!

Nenavštěvujte suchá místa naší republiky

Samozřejmě však budou existovat místa, kde nenajdete nic. Jedná se především o suché kouty naší země, kde moc neprší. Také můžete zapomenou na úrodu hub v místech, kde řádí kůrovec. Houby totiž žijí v souladu se stromy a pokud je napadený les kůrovcem a kvůli tomu je vytěžený, ovlivní to i množství hub.

"Vzhledem k tomu, že se na konci července houby objevují na více místech ČR, měl by dle charakteru počasí trend růstu pokračovat až do konce srpna. Pokud bude velké horko, těšit se na ně můžete především v horských oblastech a v místech s vyšším výskytem podzemní vody. Nejvíce rostou veškeré hřibovité houby, lišky, růžovky, holubinky. Začít by měli ryzce syrovinky a také kotrče," prozradil pro ireceptar.cz přední houbař Martin Mňuk, jehož úlovky se dostávají do kuchyní těch nejluxusnějších restaurací v Česku.

Houby uložte do košíku nebo jiné prodyšné nádoby Zdroj: All for you friend / Shutterstock.com

Než tedy na houby vyrazíte, podívejte se na předpověď počasí a vyrazte tam, kde v posledních dnech dostatečně pršelo. Zaměřte se především na letní druhy, jako jsou praváci, kozáci, křemenáče, masáci, lišky, holubinky a samozřejmě babky. Také myslete na to, že houby bývají často sežrané červy, proto je důležité vybírat jen zdravé kousky.

