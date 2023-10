Některé suroviny, koření nebo třeba zelenina, při vaření zkrátka chybět nemohou. Dokázali byste třeba připravit opravdu dobrý bramborák bez docela obyčejného česneku? Jistě ne, a proto je dobré postarat se včas a správně o jeho úrodu na příští rok. Pusťme se do práce.

Pracovat v kuchyni s česnekem je nejen voňavé a chutné, ale také velmi zdravé. To dobře věděli už naši předci a my se toho samozřejmě budeme držet i v budoucnu. Vždyť česnek díky alicinu, těkavým olejům, selenu, vitamínům i mnoha nepostradatelným organickým sloučeninám představuje doslova esenci zdraví. Bez větších problémů zvládá boj s parazity v těle, ale také s viry, bakteriemi a plísněmi, které zanášejí náš organismus a způsobují nemoce. Dokáže dokonce ochraňovat i srdce, působí proti zánětům, ateroskleróze, krevním sraženinám a tím mrtvici, nebo snižuje hladinu “špatného” cholesterolu. Tolik prospěchu, který nám přináší, si již zaslouží pozornost a péči, jež česnek potřebuje. Jak a který pěstovat, abychom z něj měli co největší užitek?

Klade si podmínky

Předně je třeba poznamenat, že je česnek poměrně náročný na podmínky, které hodně nekompromisně vyžaduje. Určitě se mu nebude dařit v těžké zamokřené půdě, radost mu neuděláte ani hnojením čerstvým chlévským hnojem a určitě se vyvarujte jeho sázení na stejné místo, na kterém rostl česnek (nebo třeba cibule, ale i rajčata nebo pórek) v minulé sezóně. Jednak je tady vysoké riziko přenosu a snadného rozšíření chorob škůdců, kteří česnek mohou napadat, a pak jde také o možný vyšší obsah dusíku v půdě, což je další z faktorů, který výrazně sníží sklizeň zdraví prospěšného česneku.

Dobrá sadba základ úspěchu

Abychom se dočkali výsledku, jaký si přejeme, je potřeba sadbu nejprve dobře připravit. Co to znamená? Nejdříve si vybereme opravdu hezké a hlavně zdravé stroužky z minulé sklizně. Nebudeme sázet žádnou drobotinu, kterou často nalezneme uvnitř hlavičky, ale jen větší kousky, které oloupeme z její vnější části. Pak přijde na řadu moření, bez kterého není možné výsadbu doporučit. Jde o Sulku naředěnou v odpovídajícím poměru podle návodu na nádobce. Česnek v této koupeli zůstane přibližně půl dne a teprve potom bude připraven na cestu do země. Snad ještě stojí za zvážení další moření ve fungicidním roztoku, ale to je již na rozhodnutí každého zahrádkáře.

close info Shutterstock.com zoom_in Vzdálenost mezi jednotlivými stroužky by měla být minimálně deset centimetrů.

Kdy a jak sázet?

Chceme-li dosáhnout v příštím roce kvalitní sklizně dobrého a zdravého česneku, je právě nyní, tedy na podzim, ten pravý čas na jeho výsadbu. Nebudeme ale spěchat, půdu nejprve necháme dostatečně prostydnout, na druhou stranu je třeba dostat česnek do země před zámrazem. A protože uložíme základ budoucí sklizně do země v chladném období, je potřeba se tomu také přizpůsobit. Pro výsadbu tedy vyhloubíme v zemi rýhy dostatečně hluboké, abychom mohli stroužky zakrýt alespoň pěti centimetry zeminy. Vzdálenost mezi jednotlivými stroužky, a tedy i budoucími česneky, by měla být minimálně deset centimetrů, v délce řádků a vzdálenost mezi řádky je dobré udržet na třiceti centimetrech.

Velké rozdíly v odrůdách

Jedním slovem lze konstatovat, že rozdíl mezi jednotlivými odrůdami česneku může být zásadní. Tak za prvé, pro podzimní výsadbu je potřeba vybrat odrůdu ozimou. Dále se musíme rozhodnout, zda budeme pěstovat tak zvaný paličák nebo nepaličák. Jaký je v nich rozdíl? Paličák tvoří známé úhledně uspořádané paličky, zatímco nepaličák si na vzhledu příliš nezakládá a stroužky jsou často zdánlivě “rozházené”.

close info Shutterstock.com zoom_in Bez česneku bychom si nedokázali vaření ani představit

Oblíbené odrůdy

Mezi oblíbené ozimé paličáky řadíme například odrůdu Vekam, kterou poznáme podle nafialovělých skvrnek na povrchu, jež jej jasně odliší od čistě bílého (respektive světlého) Jovanu. I ten lze doporučit jako velmi vhodný k domácímu pěstování. Z nepaličáků bychom neměli zapomenout na odrůdu Anton, u níž můžeme s výhodou konzumovat i zelené části rostliny. Benátčan má tu výhodu, že když jej zapomenete zasadit na podzim, vyrovná se bez problémů i s výsadbou časně zjara, zatímco Matin je odrůda určená sice jen k podzmní výsadbě, ale zato si poradí i s výrazně suššími lokalitami než ostatní. A na závěr je třeba zmínit také Lukan. Sadbu této odrůdy česneku si určitě sežeňte v případě, že chcete získat opravdu, ale opravdu bohatou sklizeň. Právě Lukan dává v příhodných podmínkách největší úrodu ze všech zmiňovaných odrůd.

Náš tip:

Doba výsadby ozimého česneku se blíží, je na čase začít vybírat místo, kde se mu bude dařit nejlépe. Nezapomeňte přitom, že má jít o pozemek, kde nerostl už alespoň čtyři roky.

