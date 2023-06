Jak a kdy sklízet levanduli a jak ji sušit, aby jí neopadaly květy

Zdá se vám, že je na sklizeň levandule ještě brzy? Záleží na tom, co s ní chcete podniknout, nicméně za nekvalitnější se považují ještě ne zcela rozvité kvítky. Jak, proč a nač levanduli sklízet a jak ji sušit, aby zůstala dlouho krásná?

Zdroje: fetedelalavande.fr, en.wikipedia.org, prima-receptar.cz

Levandule je prastará bylina

Levandule je už i u nás dobře známá květina, která už je dnes běžně v předzahrádkách i velkých zahradách, kam láká množství motýlů a všemožného hmyzu. Je nejen krásná na pohled a její charakteristický odstín dal tak jméno filkovému odstínu barvy, ale je to léčivka i bylina použitelná v kuchyni.

Egypťané levanduli používali při balzamování, Římané i Evropani ji pak znali jako bylinku vhodnou k léčbě a prevenci různých onemocnění. Rostlina má totiž nepopiratelné antibakteriální, antiseptické a antioxidační účinky, užívá se proto vnitřně, ale také zevně při kožních problémech, konkrétně popáleninách, akné a ekzémech. Pro svou vůni je oblíbená i v aromaterapii. Uvolňuje a zbavuje stresu a úzkosti v různých formách, například v kosmetice i pochutinách.

Jak a kdy sklízet levanduli? Zdroj: Shutterstock

Sklizeň voňavé levandule

Abyste se i vy mohli těšit nejen z její krásy, ale také účinků, můžete ji už brzy sklízet. Podívejte, co říká o levanduli a jejím řezu i užívání pan Šindelář, který se pěstování této aromatické bylinky věnuje na své zahradě.

Aby květy neopadávaly

Sklizeň levandule je sice možná téměř kdykoli během květu, respektive nejčastěji od poloviny července do začátku srpna. Pokud ale chcete, aby vám vydržela v pěkném stavu jako sušená květina nebo aby si zachovala nelepší aroma, pak je dobré přikročit ke sklizni dřív, a to již před rozvinutím květů. Ty už budou mít svojí charakteristickou barvu i tvar, ale budou na klásku lépe držet a květy nebudou opadávat.

Jak květy sklízet

Ať už se rozhodnete použít levanduli jakkoli, vybere si na práci suchý slunný den a skliďte celý klas tedy květ i se stonkem. Pokud byste odstraňovali jen květy, stejně budete muset holé stonky později odstřihnout. Levou rukou uchopte množství stonků jako když držíte kytici a ostrými nůžkami v pravé ruce ustřihněte květy v jedné rovině, případně mírně do kulata. Není nutné zasahovat až k lístkům, nicméně po sklizni můžete keřík mírně vytvarovat.

47 druhů levandule a každá jiná

V tomto období se rozhodně nepouštějte do zmlazení keře a nezasahujte rozhodně do dřevnaté části. Dejte rostlině maličko zaoblený tvar a pokud se jí daří dobře, ale také v případě, že je toho váš druh schopný, rostlina znova vykvete. Pokud vlastníte několik ze známých asi 47 druhů, uvidíte, že každý keř se bude chovat maličko jinak a podle toho k nim pak můžete přistupovat v následujících letech.

Sušená levandule se báječně hodí k přípravě relaxační koupele. Zdroj: shutterstock.com

Co se sklizenou levandulí?

Prozkoumejte všechny možnosti upotřebení levandule. Je to sice i krásně zdobná sušená květina, ale skvěle se hodní v malém množství také do kořenících směsí, z nichž je nejznámější kombinace s rozmarýnem. Používá se také na čaj nebo jako jedlá dekorace zákusků v případě, že ji používáte čerstvou. Sušená se ale také hodí k ochucení a ovonění do krémů a polev na muffiny nebo dorty, květy můžete naložit do medu nebo jimi aromatizovat cukr, ocet, ale i různé nápoje. Dříve se z květů připravoval i džem, což můžete určitě také vyzkoušet. Na takovém si prý pochutnávala i královna Alžběta I.

Ze sušené rostliny se vyrábí vonné sáčky a směsi potpourri, ale pokud ji chcete použít k ochraně oblečení ve skříni, nemusíte se trápit výrobou drobných pytlíčků. Rostlinu nastříhejte nahrubo a nasypejte do starého povlaku na polštář, který uložíte na dno šatníku.