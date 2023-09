Kvetou klidně až do prvních mrazíků. Pak je potřeba begónie zazimovat, aby vám dělaly radost i v dalších letech. Existují hned dva způsoby, jak to udělat. Nemusíte na ně spěchat, rostliny vám samy ukážou, kdy je jejich čas.

Begónie přezimovávají ve formě hlíz. Abyste se mohli z jejich krásy těšit i další sezónu, je nutné jim trochu pomoci, nejsou totiž mrazuvzdorné. Výhodou je, že vám samy napoví, kdy je nutné s akcí začít.



Jak s nimi nakládat?

Varianty, jak begónie přezimovat, jsou minimálně dvě. Jak s nimi zacházet? Na to se podívejte na YouTube kanál Marlene's How-To’s, najdete zde podrobný návod:

Zdroj: Youtube

Dopřejte begóniím čas

První metodou, jak se o begónie dobře postarat, je stopnutí jejich zálivky. Nyní je pravý čas na to, abyste je přestali zalévat, čímž ukončíte její vegetační cyklus. Begóniím pak pomalu, ale jistě, začnou vadnou listy.

Až zavadnou zcela, je to jasný signál, že už je čas na jejich zazimování. Opatrně begónie vyjměte ze země, hlízy očistěte a dobře prohlédněte, jestli se do nich nepustili nějací škůdci. Pokud jsou hlízy v pořádku, nechte je pořádně vyschnout.

Zabalte do pelíšku

Vyschlé a připravené hlízy zabalte do novinových listů. Připravte si dostatečně velkou suchou krabici a balíčky do ní naskládejte. Vyhledejte pro ně suché místo, kde je teplota nižší jak 15 °C. Ideální je tedy suchý sklep nebo i garáž. Pamatujte však, že teplota by rozhodně neměla klesnout pod 3 °C.

close info Shutterstock zoom_in Begónie jsou krásné květiny, které vám samy naznačí, že je čas zazimování.

Druhá varianta zimování

Kromě metody vyčkávání můžete zvolit ještě druhou. Ta spočívá v přihnojování begónií. To provádějte jak v měsíci září, tak v říjnu. Zhruba do poloviny měsíce. Trik je v tom, že takto květina nashromáždí spoustu živin a hlíza zmohutní. Na zahradě vám takto vydrží klidně do konce října, pokud počasí přeje.

Pak je nutné opět hlízy vyjmout a zazimovat je v podstatě stejným způsobem jako v prvním případě. Hlízy vždy dobře prohlédněte, zda nejsou napadeny škůdci. Pokud na nich objevíte skvrny, či jiné defekty, oddělte je od těch zdravých. Krabici můžete vystlat slámou nebo pilinami.

close info Dean Drobot/ Shutterstock zoom_in Begónie můžete znovu zasadit v únoru, na záhon pak koncem května.

Kdy s nimi zpět na záhon?

Ze zimního spánku můžete begónie probudit již v únoru. Tehdy je zasaďte do výživného substrátu smíchaného s rašelinou. Ponechte je však ještě v místnosti. Na záhon se mohou begónie vrátit až v druhé půlce května, po takzvaných zmrzlých mužících.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.chytre-bydleni.cz