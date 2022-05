Kdy a čím poprvé pohnojit rajčata? Zbytečné chyby vás připraví o úrodu

Rajčata jsou oblíbená po celém světě i u nás. Jejich pěstování je poměrně nenáročné, a i začátečníci slaví úspěchy v podobě šťavnatých červených plodů. Víte, kdy hnojit a čím, abyste sklízeli plnou mísu a ne jen pár rajčátek? Naučte se hnojit rajčata jako profíci!

Rajčata pěstuje skoro každý

Hnojení je alchymie! I rajčata a další druhy zeleniny a ovoce potřebují optimální podmínky proto, aby se jim dobře dařilo zakořenit, vyrůst, vykvést a aby na nich uzrály plody, po kterých všichni toužíme. Každá rostlina má různé požadavky a jejich maximálním naplněním si připravíte doslova živnou půdu pro nejlepší možnou sklizeň. Naučte se rajčata správně hnojit, ať máte našlápnuto správným směrem.

Rajčata patří k nejčastěji pěstované zelenině na našich zahrádkách. Zdroj: shutterstock.com

První hnojení rajčat je rozhodující

Startérem dobré sezony je první hnojivo. Podle zkušených pěstitelů je nejlepším možným poměrem pro pěstování rajčat 13:13:40 dusíku, draslíku a fosforu. Ale jedním dechem dodávají, že takové hnojivo není běžně k mání. Zatímco klasická hnojiva na rajčata se soustředí na vývoj zelené části, tj. stonku a listu, toto první hnojivo cílí na kořenový systém. Absenci takového průmyslového hnojiva však můžete nahradit vlastním doma vyrobeným přípravkem. Jak na to?

Připravte vlastní startovací hnojivo na rajčata

Domácí přípravek, který bude odpovídat zmíněnému poměru, můžete poměrně jednoduše vyrobit z kvasnic, cukru, popela a kyseliny jantarové čili butandiové.

Na výrobu budete potřebovat 10 gramů kvasnic, 5 lžic cukru a 500 gramů dřevěného popela, které zalijete litrem vody. Směs promíchejte a nechejte alespoň 30 minut odstát.

To ovšem není vše. Po uplynutí půl hodiny směs přefiltrujte přes plátýnko nebo jemné sítko a nalijte do 8 litrů teplé vody. Tabletu kyseliny jantarové, kterou lze koupit v lékárně, neboť je určená ke konzumaci lidmi, napřed rozdrťte a pak vhoďte také do vody. Hotovo! Po dobrém promíchání můžete začít hnojivo používat. Kdy je ten správný okamžik?

Hnojte jako profíci a budete se mít nač těšit. Zdroj: RMIKKA / Shutterstock

Kdy začít hnojit a jak?

Nejlepší dobou pro použití startovacího hnojiva je okamžik, kdy mají rostliny už první dva pravé lístky. Podruhé použijte startovací hnojivo za 10 dní po prvním hnojení. Hnojivo používejte vždy jen na dobře zalité sazenice, abyste je naopak nepopálili. Pokud vám hnojivo zbyde, můžete jej použít také na muškáty či jiné okrasné květiny.

Máte-li již vzrostlejší sazenice, pak používejte například zákvas ze slepičinců. Toto silně dusíkaté hnojivo je bohaté i na fosfor, draslík a další minerály. Nezapomeňte jej vždy dostatečně ředit, a i toto zcela přírodní a velmi kvalitní hnojivo lze použít na ostatní zeleň na zahradě či balkonu.

Také jódový roztok lze použít ke hnojení. Je to nejen dobrý stimulant růstu, ale pomůže ochránit také před plísněmi.