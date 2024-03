Nastává jaro, což znamená, že je nejvyšší čas na pořádnou zahradnickou práci. Pokud máte na zahradě nejranější zeleninu, existuje jediný správný způsob, jak ji přihnojit. Podívejte se.

Jaro je tady, a to znamená, že vaše zahrada bude vyžadovat péči a práci. Počasí je sice v tento čas ještě nevyzpytatelné a občasným chladům a dešťům se asi neubráníte, ale co je důležité, že začíná svítit slunce, které rostliny tak nutně potřebují k životu. Co ještě rostliny potřebují, je voda a vědět, kdy rostliny hnojit. Jak je to například s nejranější zeleninou?

Video, jak na péči o trvalky, najdete na Youtube kanále Miluj svoji zahradu:

Zdroj: Youtube

Kdy správně hnojit zeleninu

Ideální čas na hnojení půdy je tehdy, kdy rostliny na jaře přejdou z vegetativního stavu do stavu aktivního. Když nastane tato změna, je potřeba rostlinám trochu napomoci a přihnojit je, aby měly dostatek výživy. Tím také pomůžete rychlejšímu růstu.

Nejlepší tedy je hnojit zeleninu brzy na jaře. Co se však týče letních a teplých měsíců, je třeba hnojení lehce omezit. Obzvláště se vyhněte hnojivům s vysokým obsahem dusíku, jelikož dusík podporuje rychlý vegetativní růst, který se vám hodí na jaře, v létě však nikoliv.

V létě se zaměřte spíše na správné zavlažování rostlin, aby nebyly vysoušeny sluncem.

close info Profimedia zoom_in Na jaře je velice důležité, abyste zeleninu i ostatní rostliny hnojili takovým hnojivem, které obsahuje velikou část dusíku.

Čím hnojit

Existuje mnoho druhů hnojiv. Některé jsou kvalitnější a dají zelenině patřičnou výživu, jiné udělají opak. A pokud chcete opravdu velkou úrodu, tato hnojiva jsou skvělá volba. Určitě vybírejte mezi organickými hnojivy.

Mezi ty patří například kompost, klasický stájový hnůj, jíchy nebo například takzvané zelené hnojení. To je hnojivo, které je na jaro naprosto ideální, jelikož obsahuje rostliny, které obohacují půdu na dusík. A ten je na jaře obzvláště nutný, pokud chcete mít velikou úrodu.

Samozřejmě, co se týče dávkování, je nutné se držet pokynů od výrobce, aby se nestalo, že nedej bože zeleninu přehnojíte, a ona tak nebude mít dostatek času vstřebat všechny živiny.

Zdroje: www.osetreno.cz, weiki.bio