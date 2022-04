Kdy je kompost dostatečně vyzrálý a můžete ho použít: Zkuste řeřichový test

Znáte řeřichový test? Droboučká a rychle klíčící řeřicha vám prozradí, zda je váš kompost vyzrálý, ale také kdy a nač jej použít. Řeřicha vám dá překvapivě podrobnou odpověď na to, v jakém stavu je váš kompost.

Kompostování je dobře známá technika, kterou používali již naši předci a je to jedna z nejlepších forem recyklace. Co jiného se zelenými zbytky z kuchyně? Vyhodit je by byla přeci obrovská škoda.

Víte, jak poznat kvalitní kompost?

Nicméně i kompostování se vyvíjí. Kompostéry jsou různé a do zbytků můžete přidat i látky, které pomohou rozkladu a urychlí procesy v budoucí kvalitní prsti. Jak poznat, že je kompost dostatečně vyzrálý a vhodný k použití? Řeřichový test vám prozradí nejen to, zda jsou zbytky již dobře rozložené, ale také případné nadbytečné množství živin. Droboučká řeřicha je překvapivě efektivním testovacím materiálem.

Řeřichový test je velmi jednoduchý. Zdroj: Shutterstock

Jak otestovat použitelnost kompostu?

Řeřichový test je velmi jednoduchý. Výsledkem je nejen zjištění stavu kompostu, ale také tácek plný zelené řeřichy, kterou si může dát do salátu nebo na chléb s máslem. Proč to nevyzkoušet? Udělejte si doma malý experiment. Budete potřebovat jen tácek, váš kompost a balení semínek řeřichy.

Řeřichu můžete vysít na tácek jakéhokoli rozměru, pokud však dodržíte velikost 40 x 25 x 6 cm a množství 10 g semínek, pak budete moci navíc ještě řeřichu zvážit. Na tácek připravte zhruba šesticentimetrovou vrstvu vašeho kompostu, vysypejte na něj rovnoměrně semínka, mírně je vtiskněte do kompostu a svlažte vodou z rozprašovače. Tácek umístěte na parapet okna. Kompost udržujte vlhký, nikoli mokrý a za 6 dní byste měli mít krásný zelený háj vzrostlé řeřichy.

Na tácek připravte zhruba šesticentimetrovou vrstvu vašeho kompostu a vysypejte na něj rovnoměrně semínka řeřichy. Zdroj: Profimedia

Můžete už kompost použít?

Po šesti dnech přišel čas zhodnotit úrodu. Pokud je vaše řeřicha žlutá nebo hnědá, znamená to, že je v kompostu příliš mnoho živin. Překvapivě ani to není zcela žádoucí, respektive takový kompost skutečně ocení jen brambory nebo košťálová zelenina.

Řeřichu skliďte a zvažte. Pokud se váha řeřichy vyhoupne nad 30 g, pak vám gratuluji, máte vhodný kompost, který rozhodně můžete použít například pro předpěstování zeleniny či okrasných rostlin. Nejlepší výsledky se však pohybují mezi 60 až 100 g sklizené řeřichy. Takový kompost je ideální a dostatečně vyzrálý pro potřeby celé zahrady.