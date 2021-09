Kdy přestat s denním zaléváním zahrady: Pozor! Spousta lidí v tom chybuje

Letní čas je na svém sklonku a zanedlouho pomalu předá žezlo babímu létu. Neznamená to však konec zahradničení. Rostliny budou ještě i nadále potřebovat vaši péči. Jen slunce vám postupně uleví od vydatného urputného zvlhčování pěstovaných rostlin. Otázkou ovšem je, kdy opravdu přestat zalévat.

Podzim je nekompromisně za dveřmi a nastává období, kdy je zapotřebí se o zahradu pořádně postarat. Obecně bývá zvykem, že byste ji měli připravit na zimu zhruba do konce září. Postarat se musíte postupně o zeleninu, bylinky, stromy, rostliny nebo i trávník. A samozřejmě se to týká i správného a přiměřeného zalévání. Vzhledem k mírnějším horkům už rostliny nemívají takovou „žízeň“.

Během léta prostě vyžadují všechny plodiny, co se zavlažování týká, mnohem více pozornosti, než kdy jindy. Stejně jako se potí lidé, tak i z rostlin odnímá teplý vzduch a slunce poměrně dost vlhkosti. A to je důvod, proč potřebují z půdy a z kořenů mnohem větší zásobu tolik potřebné vody. Prostě je samozřejmé, že v letních měsících je zalévání každodenní činností. V současné době začíná září a tak se teploty postupně snižují a pomalu se ochlazuje. Někteří pěstitelé jsou toho názoru, že už rostliny zalévat nepotřebují. A už vůbec ne každý den. Ale pozor! Je to omyl.

Večerní zalévání by zanechalo kořeny rostlin příliš mokré během studených nocí, což by mohlo způsobit nepříjemnou hnilobu. Zdroj: profimedia.cz

Jak to tedy je a proč?

Je to jednoduché, rostliny se dožadují dostatku vláhy i na podzim a v zimě. Když jim dopřejete tolik vody, kolik potřebují, a to právě teď a v nadcházejícím období, lépe se vyrovnají s přezimováním a nebudou dehydratovány. Platí pravidlo, že pokud je suché počasí a z nebe nespadne dlouho ani kapka, zalévejte každý den, jak plodiny potřebují.

Všem letničkám i trvalkám dopřejte stálý přísun vody až do doby, než zmrzne půda. Zalévejte je vždy ráno, protože zemina bude mít dostatek času všechnu vodu vstřebat během dne, než klesnou teploty. Večerní zalévání by zanechalo kořeny rostlin příliš mokré během studených nocí, což by mohlo způsobit nepříjemnou hnilobu.

Jakmile udeří chladnější dny, budete od pravidelného chození s kropáčem po zahradě lehce osvobozeni. Půda začne postupně ztrácet teplotu, bude čím dál studenější a vysoká vlhkost kořenům prostě neprospívá. Mráz a nízké teploty vám budou lakmusovým papírkem, kdy můžete se zaléváním polevit, ale ne přestat. Během podzimu je tedy nezbytné dávat si pozor na to, v kterou denní dobu zaléváte.

Jakmile udeří chladnější dny, budete od pravidelného chození s kropáčem po zahradě lehce osvobozeni.

Zima a stálezelené rostliny

A co s rostlinami, které necháte na zahradě přezimovat? Nezapomeňte je také dostatečně zalévat. Právě dostatečný přísun vody je v zimním období pro jejich přežití velmi důležitý. Stálezelené rostliny je nutné zalévat zejména v případě, že několik dní po sobě byla teplota pod nulou. V takovém případě se totiž voda odpařuje rychleji a rostliny mohou snadno seschnout, spíše než umrznout. Můžete jim pomoci i tím, že je zastíníte a ochráníte před studeným větrem. Choulostivější druhy můžete schovat v nádobách uvnitř domu a zkuste jim dopřát světlejší místo. Pokud to není možné, neměli byste je na jaře postavit přímo na prudké slunce. Rostliny si na světlo musí zvykat pozvolna, jinak by vám i po úspěšném přezimování mohly náhle uschnout.

