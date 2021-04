Jak a kdy prořezat růže? Napoví vám zlatý déšť, neudělejte obvyklou chybu

Kdo by nechtěl na zahradě růže jako z pohádky o Šípkové Růžence? S velkými květy a omamně vonící? Základem je správná péče, tedy výběr vhodného stanoviště a především pravidelný a dobře provedený řez. Jak na něj?

První chyba

Mnoho lidí růže ořezává po jejich odkvětu na podzim. Dráždí je nevzhledné konce s odkvetlými květy a společně s nimi odstraní také výhony, které jim překáží. To je bohužel špatně a rostlinu tak zbytečně před zimou oslabují. Samozřejmě, že odkvetlé květy se odstranit mohou, výraznější řez však neprovádějte.

Jakmile se zlatice obalí žlutými květy, můžete zastřihnout růže Zdroj: Shutterstock.com / V J Matthew

Zlatice napoví

Jarní řez se provádí v době, kdy růže ještě nezačaly pučet, nejlépe v dubnu. Jaký je ale ten nejlepší čas? Napoví vám oblíbený na jaře kvetoucí keř zlatice (Forsythia), pro který se vžilo lidové pojmenování „zlatý déšť". Jakmile se zlatice obalí žlutými květy, můžete vzít do ruky zahradní nůžky, nasadit si rukavice a zastřihnout růže. Pozor však, aby v den provádění řezu nemrzlo.

Jaké větve odstranit

Nejprve odstraňte všechny části, které poškodila zima. Poté odstřihněte přímo u země zdřevnatělé silné stonky. Jako další přijdou na řadu větve, které překáží nebo se kříží. Aby měl keř pěkný tvar, nechte jen větve, které směřují ven. Základních výhonů by mělo být tři až pět. Cíl je totiž jasný. Rostlina by se měla rozvětvovat do šířky a měla by být olistěná již od země. Také výhony směřující do výšky můžete zkrátit na požadovanou délku.

Pokud máte ostré nůžky, ořezávání bude „procházka růžovou zahradou" Zdroj: Shutterstock.com / Andris Tkacenko

Jak stříhat

Pokud máte ostré nůžky, ořezávání bude „procházka růžovou zahradou". Řez je nutné vést mírně šikmo, jen pár milimetrů nad očkem. To je místo, z něhož vyroste nový výhon a následně květy. Byla by škoda ho odstraňovat.

Připomenutí: Pamatujte, že všechny druhy růží se kultivují, jakmile kvete žlutá zlatnice.

Jak ořezat půdopokryvné a stromkové růže

Řez těchto druhů je velmi jednoduchý. Půdopokryvné růže se zkracují na jednotnou výšku 10-15 cm a tím péče končí. Stromkové růže s jakýmkoli štěpem zkracujte na 20 až 40 cm.

Řez pnoucích růží

Popínavé růže je vhodné vyvazovat a podpořit jejich růst tvorbou kratších bočních výhonků. Staré výhony odstraňte u země a zmrzlé větve zastřihněte do úrovně zdravého dřeva.

Pamatujte na fígl: čím je výhon vodorovnější, tím lépe pokvete.

