Kdy rajčatům otrhat listy, aby nekazily úrodu? Je to důležité!

Rajčatům se letos skvěle daří a všichni pěstitelé se už radují z čerstvě utržených plodů. Hrají mnoha barvami podle zvolené odrůdy. Nejen klasické červené, ale i žluté a oranžové. A jak je to s jejich listy? Kdy je otrhat, aby to rostlině prospělo?

Kdo má zahradu, pěstuje většinou i rajčata. Ty domácí jsou vždycky chutnější. Jsou mnohem více voňavá, sladká a šťavnatá.

Trocha historie

Rajče pochází z oblasti Střední a Jižní Ameriky, kde je vytrvalou rostlinou. Do Evropy se dostalo společně s bramborem v 16. století. Ovšem až do 19. století bylo pokládáno za jedovatou rostlinu, což se zvláště ve střední Evropě odráželo i na velmi omezené konzumaci jeho plodů. U nás se pěstuje jako jednoletka, protože nesnese mráz. Plody, tzv. rajská jablka, mají v závislosti na kultivaru různé tvary i barvy.

Podle odborníků by jich člověk měl ročně zkonzumovat tak 16 kilogramů. Zdroj: profimedia.cz

Proč je konzumovat

Rajčata jsou nejen velmi chutná, ale i výživově cenná. Podle odborníků by jich člověk měl ročně zkonzumovat tak 16 kilogramů. Rajčata jsou u nás vlastně nejpěstovanější plodovou zeleninou. Někdo pěstuje ta tyčková, jiný zase keříčková.

Zralé plody obsahují betakaroteny, vitaminy C a B, barvivo lykopen, chrom a draslík. Z více než 90 % je tvoří voda a neobsahují téměř žádný tuk. Kromě této skvělé výbavy mají ještě ke všemu vysoký podíl vláknin.

Rajčata jsou vhodná jako základ zdravé stravy, ale také jako součást redukčních a očistných diet, protože mají antioxidační účinky. Příznivě působí i při problémech s prostatou, nemocemi srdce, krevního oběhu a poruchami látkové výměny.

Čas dozrávání je tady. Jak mít ty nejchutnější plody a co s listy?

Zkušení zahradníci doporučují, že ideální počet pro jednu rostlinu je osm až deset rajčatových hroznů. Nejlépe dozrají, jsou pěkně vyvinutá a chutnají pak skvěle. Určitě není dobré listy trhat v době, kdy plody rostou a nabývají na velikosti, protože bez listů se rostlina neobejde a zároveň málo plodí. V době dozrávání už je však příliš velké množství listů zátěží.

V době dozrávání už je však příliš velké množství listů zátěží. Zdroj: profimedia.cz

Jakmile se léto chýlí ke konci, je dobré částečně odstranit rostlinám listy tam, kde stíní plodům. Je potřeba zajistit, aby dobře dozrály, měly šanci být na slunci a neohrožovalo je vlhko. Zároveň je třeba zalomit i vršek keře. Tvořily by se další plody, které by už neměly šanci dozrát, a samotné rostlině by to bralo energii.

Velkou chybou, kterou pěstitelé často dělají, je to, že rostlinu v období sklizně prakticky úplně odlistí. Plody sice „nabudou“ a rychleji dozrají. Potíž je v tom, že listy fotosyntézou vytvářejí všechny látky, které pak najdete v plodech. Takže, když chybějí listy, jsou rajčata vlastně jen vodnaté koule bez výrazné chuti. V době, kdy rajčata zrají, samozřejmě stále odstraňujte suché listy a také i nahnilá rajčata.

