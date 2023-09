Jahody: Jak založit nový záhon? Stačí vychytat pH půdy a příští rok obří úroda

Možná se vám to bude zdát předčasné, ale je ten pravý čas myslet na sladkou úrodu příštího léta. Poradíme vám, jak na to, abyste si i za rok pochutnali na sladkých a hlavně zdravých jahodách.

Srpen je ideálním časem pro výsadbu nových sazenic jahod. Jahodníky do zimy pěkně zakoření a přinesou bohatou úrodu již v příštím roce. Pokud vysadíte odrůdy rané, středně rané pozdní i stáleplodící, budete sklízet od června do listopadu. Po třech letech však jahodníky plodí méně, proto se vyplatí je pravidelně obměňovat.

Pokud se chcete dozvědět, jaké pH by měla mít půda na novém jahodovém záhoně, koukněte na Youtube video na kanálu Domácí zahradník:

Půda je základ

Jahodníky potřebují co nejvíce slunce. Svědčí jim humózní, ale spíše lehčí nebo středně lehká, mírně kyselá půda. Pokud vyberete místo, na kterém jste je v posledních letech nepěstovali, předejdete rozvoji chorob. Ideální je prostor uvolněný po rané a již sklizené zelenině nebo bramborách. Pokud to možné není, půdní únavu odstraní i štědrá dávka kompostu. Pokud zakládáte záhon na místě trávníku nebo louky, odstraňte drny, rycími vidlemi vyplejte co nejdůkladněji kořeny a oddenky vytrvalých plevelů. Těžkou půdu vylehčete pískem, do každé přidejte alespoň 10 cm silnou vrstvu kompostu. Příměs listovky jahodníkům také prospěje.

Jahodníkům svědčí lehká a mírně kyselá půda. Zdroj: Rudenko Alla / Shutterstock.com

Jak sázet

Ať už sázíte sazeničky zakoupené, nebo vlastní, vypěstované z oddenků – šlahounů, rostlina by měla být zahrnuta půdou stejně jako v nádobě či na původním místě. Srdéčko jahodníku musí být vždy nad zemí.

Dopřejte jim prostor

Sazenice potřebují dostatek prostoru. Můžete je sázet v rozestupech kolem 30 cm do řádků vzdálených od sebe kolem 60 cm. Místo ušetříte výsadbou do sponu a zredukováním cestiček. Pokud jahody zamulčujete slámou, bude možné mezi ně vstupovat, aniž by půda trpěla. Vhodným mulčem je i jehličí.

Půdu pod jahodníkem je vhodné zamulčovat. Zdroj: Shutterstock

Dbejte na zálivku

Sazeničky důkladně zalijte a za suchého počasí zálivku opakujte. Zalévejte větším množstvím vody, aby pronikla i pod povrch půdy a podpořila růst kořenů do hloubky.

Netkaná textilie

Časté je pěstování jahod v černé netkané textilii. Sazenice se sází do prostřižených křížů nebo otvorů. Textilie má své výhody i nevýhody. Plevele skutečně účinně potlačuje, i když ty nezdolné vystrkují růžky právě těsně u sazenic. Chrání plody před znečištěním zrovna tak, jako sláma. Zjara přispívá k prohřátí půdy, což úrodě svědčí. Je prodyšná a propouští vodu.

Lepší je mulč

Netkaná textilie není přesto pro zdravou a úrodnou půdu ani zdaleka tak přínosná jako vrstva organického mulče. Zatímco pod stále doplňovanou vrstvou kompostu, listí, trávy nebo slámy je půda kyprá a díky práci žížal provzdušněná, pod textilií je časem utužená a ochuzená o dávku živin a humusu, který postupně se rozkládající mulč poskytuje. Je třeba ji alespoň na jaře a na podzim odstranit, půdu prokypřit a nastlat kompostem.

Pěstování jahod v textílii má své výhody i nevýhody. Zdroj: Shutterstock

Náš tip:

Jahody lze pěstovat i ve smíšené kultuře, přičemž mezi osvědčené doprovodné plodiny patří cibule a česnek.

Srpnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji. Zdroj: Časopis Receptář

Zdroj: časopis Receptář