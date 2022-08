Kdy sázet narcisy a tulipány: Nepropásněte tu pravou chvíli

Milujete jarní cibuloviny? Pak teď je ten nejlepší čas je zasadit do země, aby vám s příchodem prvních slunečních paprsků hezky vykvetly.

Po dlouhé zimě je pohled na tulipány, narcisy, hyacinty, modřence či sněženky doslova balzámem na duši. Pravdou ale je, že tahle nádhera nevykvete „jen tak“. Musíte ji zasadit do země už na podzim. Podle zahradníků je nejlepší dobou polovina září až konec října, kdy je půda vlhčí, chladnější a rostlinka v ní může bez problémů postupně zakořenit.

Cibulky pošlete pod zem

Sázení cibulek pod zem není jen tak. Nesmí to být příliš hluboko, protože jinak by se rostlinka vysílila „šplháním“ za sluncem. Ale zase ji nemůžete zasypat jen tak do měkké jámy, protože může docela snadno umrznout. Obecně se proto doporučuje zahrabat cibulky do takové hloubky, která odpovídá dvojnásobku jejich rozměru.

Kdepak je „spodek“?

Aby to nebylo tak jednoduché, musíte cibulku do země správně „posadit“. Většinou se dává spodkem dolů, jenže o dělat s kousky, u kterých nerozpoznáte, kde je vršek a spodek? Vodítkem bývají zbytky kořínků, které naznačují spodek cibulky. Pokud ani ty nenajdete, můžete se odpíchnout od různých hrbolků, pupínků či výčnělků. Tyhle drobné indicie naznačují místa, kde budou rašit lístky, tudíž jde o část, která přijde nahoru.

Sázení: po trsech či jednotlivě?

Pokud budete jarní cibuloviny sázet přímo do záhonu, nejlépe vyniknou ve větších trsech. V poslední době je ale zvykem používat barevné jarní kvítí na oživení unylejších trávníků. Tam je lze sázet klidně po jednom, jako náhodou dekoraci, která rozsvítí zelený prostor. Nemusíte mít strach, že byste o květiny při sekání trávníku přišly. Jakmile totiž tulipány či narcisky odkvetou, klidně jejich zelené lístky můžete přejet sekačkou. S jejich základem – tedy cibulkami – to nic neudělá…

Kam na cibule

Nejlepším zdrojem jsou výstavy, dobrá je například Zahrada Čech. Některé městské části se po odkvětu tulipánů zbavují cibulek. Většinou vyhlásí nějaký den, kdy cibulky darují zájemcům, kteří v okolí žijí. Využijte toho a sledujte úřední desku. Máte tak šanci získat spoustu pokladů zadarmo.

