Kdy sklízet česnek: Jak poznáte, že přišel čas? Nezničte si ho školáckou chybou

Sklízet nebo nesklízet - to je otázka, na kterou teď hledá odpověď nejeden pěstitel česneku. Správný čas sklizně je u této plodiny klíčový. Přezrálý česnek se totiž rozpadá a špatně se vytahuje ze země, nezralý nemá dokonalou chuť. Jak poznat pravý čas sklizně?

Termín sklizně je dán především odrůdou a aktuálním počasím. Česnek většinou dozrává 16-36 týdnů po výsadbě. Sklízí se tedy od začátku června do poloviny srpna.

Česnek a léto

Proměnlivé počasí, kdy se střídají horké dny a přívalové deště, znervózňuje asi každého zahrádkáře. Není divu, že netrpělivě pokukujete po záhonu s česnekem a čekáte na první impulsy, kdy ho sklidit. Nadměrná zálivka a vydatné deště česneku v době dozrávání neprospívají. Může se na něm objevit plíseň. Proto, pokud již začínají listy vadnou, rostlinu nezalévejte. Česnek také nesklízejte po dešti, kdy je půda i úroda vlhká. Na nářadí i na rostlinu by se nalepilo bláto, špatně by se vytahovala a dlouho by usychala. To by také mohlo zapříčinit vznik plísní.

Zcela bez vláhy se česnek neobejde. Zdroj: Shutterstock.com

Při sklizni opatrně

Česnek se snadno vytahuje ručně. Pokud se ale chcete vyhnout oděrkám, různým poškozením nebo přetrhnutí natě, raději si vezměte na pomoc nářadí. Lopatkou nebo rycími vidlemi jemně rostlinu nadzvedněte a vytáhněte. Dejte si pozor na dvě školácké chyby, které mohou způsobit zničení úrody. Cibule o sebe ani o dlaň neotloukejte. Mohli byste je poškodit. Do ran by se pak mohly dostat plísně a hniloby. Sklizený česnek také nenechávejte dlouho na poli. Za slunných dní dochází už po jedné hodině k úžehu rostliny, čímž by se znehodnotila.

Kdy česnek sklízet

Při určení správného termínu sklizně záleží, zda máte paličáky nebo nepaličáky.

Napřímení květních stvolů

Pokud pěstujete paličáky, s největší pravděpodobností jste si nechali alespoň 2 rostliny s kontrolním květním stvolem. Jakmile se stočený stvol s palicí začne narovnávat, můžete sklízet. Říká se, že ideální poloha květního stvolu je 90 stupňů. Nejzazší doba pro sklizeň paličáku je, když je stvol zcela narovnán.

Česnek paličák Zdroj: Shutterstock.com / Del Boy

Nať a slupky

U nepaličáku pozorujte nať. Jakmile má alespoň polovina rostlin žluté a seschnuté konečky listů, sklízejte. Mezi další indicie patří spodní lístky česneku a slupky, které obklopují palici pod zemí. Sklízejte, pokud jsou spodní lístky zaschlé a odumřelé. Slupky spočítáte tak, že jeden česnek vytáhnete ze země. Ideálně by měl mít mezi 6-8 ochrannými slupkami.

Jak česnek usušit

Po sklizni můžete odstranit kořeny. Neodřezávejte je ale v podpučí, které je ještě měkké. Místo by mohly napadnout plísně. Rostliny svažte do svazků nebo je zapleťte do věnců a zavěste do průvanu, na stinné a suché místo. Sušit se budou cca 1 měsíc.