Jak poznat, že je ořech zralý a už ho sklidit: Pomůže vám snadný bleskový test

Nastává období dozrávání vlašských ořechů. Pokud chcete, aby vám vydržely co nejdéle a byly chutné, sbírejte je ve vhodný čas a nepodceňte jejich uskladnění. Víte, jak poznáte, kdy je nejvhodnější je sklidit?

Vlašské ořechy jsou plody královského ořešáku. Tvoří je jádro a pevné dřevnaté skořápky, které je obklopují. Na stromě se objevují od 4. roku u roubovaných jedinců a kolem 10. roku života u semenáčů. Během růstu jsou ořechy na stromě ochraňovány dužnatou vrstvou, ve které postupně dozrávají. Zpočátku je toto pouzdro zelené, postupně tmavne a praská. Když je ořech zralý, vypadne buď sám z pouzdra na zem, nebo spadne i s ním a je potřeba ho vyjmout. Obecně dělíme ořechy na papíráky, polopapíráky a kameňáky.

Kdy je čas na sklizeň

Mnoho pěstitelů řeší, zda počkat, až plody samy spadají, nebo zda je lepší je setřást ze stromu. Jak to tedy je? A jak vlastně poznáte, že uzrál ten správný čas na sklízení vlašských ořechů? V každém případě je zapotřebí trpělivost. A nejlepší je sklízet plody ořešáku až v době, kdy dozrají. Pozná se to podle zeleného pouzdra plodů, které když je tmavě hnědé, samo praskne. Ořechy se pak uvolní a spadnou na zem. Obecně dozrávají v období od září do října, záleží však na konkrétním druhu. Častokrát se sklízí i po prvních mrazech. Optimální je tedy opakované sbírání uzrálých plodů pod stromem. Výjimkou je situace, kdy je dlouhodobě vlhké počasí. Pak nezbývá nic jiného, než s ořešákem třást.

Optimální je tedy opakované sbírání uzrálých plodů pod stromem. Zdroj: profimedia.cz

U setřásání ořechů však mějte na paměti, že se tím mohou poškodit větve stromu. A také, že většina ořechů ještě nemusí být dostatečně zralá. Setřásání ořechů ze stromu se doporučuje ve chvíli, kdy je již více než ¼ spadaná. Pokud byste na ořechy příliš spěchali, daly by vám to později najevo. Neměly by tak výraznou a dobrou chuť, a také by vám nevydržely příliš dlouho.

Nepředbíhejte, vyčkejte

U předčasně sklizených ořechů se slupka dostatečně nezatáhne a vznikají v ní prasklinky, které způsobují předčasné zkažení plodu. Jestli máte možnost sbírat postupně, počkejte a nespěchejte, vyplatí se vám to! Spadané ořechy by neměly v trávě ležet déle, než dva dny. Mohly by začít hnít a byly by vám k ničemu, v ten moment byste je mohli tak akorát vyhodit.

Co s ořechy po sběru

Některé plody mají na sobě slupky, které je potřeba odstranit. Protože hodně špiní, je dobré si vzít rukavice. Pomůže také mít ruce namazané krémem či pokapané citronovou šťávou. Je to na vašem výběru, slupky totiž barví natolik, že se zhnědnutí z rukou špatně dostává.

Sušení ve správném prostředí

Ořechy rozložte na síto či do lísky. Jestliže části slupek na některých plodech zůstaly, nevadí, nechte je sušit i s nimi. Umístěte je na místo, kde je zaručeně sucho a teplo. Zároveň je nutné zajistit i možnost větrání, stačí pootevřené okno či ventilačka. Ořechy nemají při sušení rády velké výkyvy teplot ani vlhkosti, hrozí jim, že začnou plesnivět. Velkou pozornost je třeba věnovat plodům, které jsme nasbírali na zahradě mokré. Ty musíme nejdříve předsušit v místnosti, která je studená a nevytápěná.

Usušené ořechy umístěte do vzdušných bedniček nebo do síťových sáčků. Nedávejte je na zem, je lepší je zavěsit někam do prostoru. Zdroj: profimedia.cz

Během sušení je nutné pravidelně ořechy kontrolovat a plesnivé ihned odstranit. Jestliže sušíte ořechy na sítech venku, na noc je uklízejte do uzavřené místnosti, která je suchá a přiměřeně teplá. Síta vynášejte ven až tehdy, když pominou nízké ranní teploty a případné mlhy. Sušení čerstvých ořechů může trvat 4 až 6 týdnů.

Nepodceňte uskladnění

Následně je umístěte do vzdušných bedniček nebo do síťových sáčků. Nedávejte je na zem, je lepší je zavěsit někam do prostoru. Nezplesniví vám, ani se nezapaří. I takto uskladněné plody nadále kontrolujte a není na závadu, když čas od času pár ořechů rozlousknete. Kazit se totiž mohou i poté, co jste je svědomitě usušili.

