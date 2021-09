Jak poznáte, že přišel čas sklidit brambory: Pozorujte nať, vydá jasný signál

„Sluníčko zachází za hory, pasáci pečou brambory..." Oblíbená plodina k podzimu jednoduše patří. Jak poznáte, že jsou pozdní odrůdy připravené ke sklizni?

„Rostlina, z níž má lidstvo od objevení Ameriky největší užitek!" tak brambory popsal český botanik a buditel Jan Svatopluk Presl ve svém Rostlinopise. A měl pravdu. Nejenže jejich pěstování zachránilo Evropu 19. století od cyklických hladomorů, ale díky vysokému obsahu vitamínu C i před „epidemiemi“ kurdějí. Zajímavostí také je, že díky bramborám ubylo v Evropě válek. Mohlo za to zvýšení produktivity potravin a pokles ceny půdy. Není tedy divu, že se brambory staly součástí české kuchyně a stále se na vesnicích běžně pěstují.

Kdy sklízet brambory

Vegetační období pozdních odrůd brambor se pohybuje kolem 145 dní. Pokud si ale nepamatujete, kdy jste rostliny zasadili, anebo termín nedokážete v kalendáři zpětně dohledat, nezoufejte. Brambory samy naznačí, že chtějí z půdy ven. Jejich nať zežloutne a začne polehávat. V tomto období již hlízy nerostou. Za deštivého počasí by mohly dokonce v zemi uhnívat. Proto si nasaďte holínky a utíkejte na pole.

Nať brambor žloutne a polehává. Je čas na sklizeň. Zdroj: FotograFFF/Shutterstock.com

Jak sklízet brambory

Pokud máte malé pole, musíte se spolehnout na ruční práci. Obděláváte-li velkou plochu, vyplatí se vám investice do traktůrku s vyorávací radlicí. Brambory sklízejte za slunného počasí, kdy je země proschlá. Abyste si byli jistí, že je opravdu ten správný čas sklizně, odhrňte půdu pod jedním bramborovým keříkem. Hlízy se musejí od podzemních oddenků snadno oddělit. Poté si připravte rycí neboli zahradní vidle. Těmi odhrňte zeminu a odhalte bramborové hlízy. Pokud jich pár poraníte, nevadí. Nemusíte je vyhazovat, ale co nejrychleji je spotřebujte. Nahnilé brambory nekonzumujte ani neskladujte.

Jak brambory skladovat

Nejčastější chybou je skladování brambor na jedné hromadě ve velkém množství. Hlízy nechejte řádně oschnout a poté je umístěte do přepravek. Ty uložte na 14 dní až tři týdny do vzdušné kůlny nebo stodoly, kde je stín. Až poté brambory přemístěte do sklepa. Teplota by se tam měla pohybovat od 4 do 6 °C. Pokud chcete hlízy skladovat celou zimu, určitě je nepropírejte.

Uskladněná brambor ve sklepě. Zdroj: ArtEvent ET/Shutterstock.com

Kam s natí

Nať rozhodně nejezte, je jedovatá. Pokud nebyla napadená plísní bramborovou nebo mandelinkou, můžete ji přidat na kompost. V opačném případě ji nechte proschnout a spalte ji nebo vyhoďte do kontejneru na bioodpad. Pole nakonec přihnojte koňským hnojem nebo kompostem. Aby se plodiny prostřídaly, příští rok vysaďte brambory jinde.

