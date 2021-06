Kdy sklízet česnek a jaké chyby neudělat, abyste nezničili úrodu?

Čas sklizně česneku je tady. Ne však každý dokáže posbírat a uložit úrodu včas. Bohužel se tak připravuje o bohaté výnosy. Kdy česnek sklízet?

Dobře sklizený a usušený česnek můžete skladovat téměř rok. Pokud však se sklizní otálíte, jeho životnost tím zkracujete. Začne se totiž rozpadat, hůř se sbírá, skladuje a může být napaden různými chorobami.

Kdy česnek sklízet

Voňavý česnek se sklízí od začátku června do poloviny srpna. Pochopitelně záleží na odrůdě. Většinou však dozrává 16–36 týdnů po výsadbě. Termín sklizně lehce poznáte. U paličáků, jejichž stroužky jsou pravidelně rozmístěné kolem středu, se vzpřimují květní stvoly. U nepaličáků, jež mají nepravidelně uskupené stroužky, naopak polehávají. Termín poznáte také podle počtu slupek. Nepaličáci mají 3-4 slupky, paličáci 4-5 slupek. Při předčasné sklizni se můžete ochudit o část výnosu díky tomu, že rostlina ještě dává energii zeleným nadzemním částem. Pokud naopak s vyrýváním váháte, cibule se začnou rozpadat, stonek trhat a sklizeň tak bude pracnější.

Voňavý česnek se sklízí od začátku června do poloviny srpna. Zdroj: Julija Sapic/Shutterstock.com

Jak česnek vytáhnout

Česnek jde většinu lehce vytáhnout ze země bez pomocí nářadí. Pokud je ale zemina suchá, raději si pomozte motykou, rýčem nebo rycími vidlemi. Palice nářadím uvolněte, povysuňte zeminu a vytáhněte je z ní. Česnek očistěte a zatím uložte do košíku, než sklizeň kompletně dokončíte.

Jak sušit česnek

K dokonalému stroužku česneku, který rozdrtíme do bramboráků, je ještě dlouhá cesta. Česnek je třeba usušit. Rostliny svažte do otýpek nebo do copů po 15-20 kusech. Rozvěste je na místo, kde na ně nebude svítit slunce, ale kde je zároveň teplo a proudí tam vzduch. Pokud nemáte česnek s natí, stačí, když ho rozložíte na rošty na podlahu. Palice by se měly sušit přibližně měsíc.

Rostliny svažte do otýpek nebo do copů po 15-20 kusech. Zdroj: Leo Zank/Shutterstock.com

Jak česnek skladovat

Dalším zásadním krokem, který zaručí zdraví česneku, je správné skladování. Usušené palice můžete nechat zavěšené v průvanu nebo je dát do prodyšných obalů na dobře větrané místo. Také ho můžete vložit do lednice, kde bude stálá teplota kolem nuly. Větším mrazům by neměl být vystaven.