Jak a kdy správně sklízet česnek: Nesmíte zmeškat tu správnou chvíli!

Kdy a jak sklízet česnek, není žádné tajemství, ale trošku se pravida během let změnila. Víte, nač se koukat a jak vám česnek říká, že už je čas sklidit? Kdy nachystat bedničky, provázky a místo na sušení?

Sklizeň česneku podle kalendáře

Stejně tak, jako se česnek podle pranostiky sázel na svatého Havla, o svaté Anně byl čas sklízet. Jenže jsme se posunuli o několik staletí a desítek let dál a co platilo u původních odrůd, už u vyšlechtěných není tak docela pravda. Kalendář česnekové sklizně je mnohem zajímavější, než býval díky raným a pozdním odrůdám, které celou sezonu protáhnou. Sklizeň začíná už v červnu a poslední česneky přijdou na řadu zhruba v polovině srpna.

Česnek je třeba sklízet za suchého počasí. Zdroj: Shutterstock.com

Jak poznat, že je čas na sklizeň česneku?

Kdy sklízet česnek, je pro zkušeného pěstitele jednoduchá otázka, ale ti z nás, kteří zkoušejí, co všechno jejich mini políčko či záhonek zvládne vyprodukovat, mohou být i touto otázkou zaskočeni. Kdy je správný čas na sklizeň česneku, není jen otázkou počasí, i když by se měl česnek sklízet za sucha. Čas na sklizeň se pozná především podle nadzemní části rostliny, ale je to různé u paličáku a nepaličáku.

Květy česneku paličáku signalizují dobu vhodnou ke sklizni. Zdroj: Vasyl Rohan / Shutterstock

Kdy sklízet česnek paličák

Zda je lepší mít paličáky nebo nepaličáky, jste se museli rozhodnout již při sázení. Teď už jen vědět, nač se dívat a jak se pozná česnek vhodný ke sklizni:

Paličákům narostl na konci stonku květ, který je napřed stočený skoro do spirály.

Narovnávání květu určuje nejlepší období, kdy sklízet, a tím je pravý úhel.

Jakmile se květy začnou rovnat, zvedat a stonek je na 90°, pak je vhodné česnek sklízet.

Situaci často komplikuje fakt, že se pěstitelé česneku květů zbavují, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly. V tom případě je vhodné myslet na sklizeň a alespoň dvěma rostlinám květ zachovat jako ukazatel, kdy česnek vyndat ze země.

Dalším způsobem, jak se orientovat u paličáků, je, že má rostlina jen pět posledních vrchních dužnatých listů. Spodní lístky vadnou a zasychají, vrchních pět může změnit barvu a žloutnout, ale jsou stále ještě dužnaté. Tehdy můžete paličák sklidit.

Kdy sklízet česnek nepaličák

U nepaličáků květ nevzniká a středová stopka s listy je měkká. Období, kdy sklízet nepaličáky, poznáte podle toho, že zhruba polovina rostliny už poléhá na záhon. Můžete také vytáhnout jeden česnek ven a zkontrolovat počet slupek. Nepaličáky mají mít tři nebo čtyři vrstvy v době sklizně, paličáky čtyři až pět.

Aby vám šel česnek dobře sklidit, nezapomeňte záhon napřed mezi rostlinami okopat. A pak už jen směle do toho.

Podívejte se na krátké video o sklizni česneku, kde si můžete veškeré informace rekapitulovat.