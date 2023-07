Jak poznat, že je ten pravý čas sklidit česnek? Dává to jasně najevo

Vysadili jste si na zahradě česnek a už se vám pěkně zelená? Ani se nenadějete a bude ho potřeba sklízet. Víte, jak přesně poznáte, kdy to udělat?

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody česneku, měli byste znát správný čas jeho sklizně. Jinak byste se totiž mohli úplně zbytečně o zralý česnek připravit či ztratit jeho kvalitu a trvanlivost. Každý druh má totiž svůj vlastní čas a zpravidla o něm dá včas zřetelně vědět. Správně sklizený a skladovaný česnek vám pak s přehledem vydrží i celý rok.

Jak poznat, kdy je ten správný čas pro sklizeň česneku, se dozvíte z následujícího videa:

Proč je nutné sklidit česnek včas

Pokud česnek necháte v půdě příliš dlouho, postupně ztrácí svou kvalitu a zcela jistě vám nevydrží dlouho čerstvý i při dobrém skladování. Čím déle je česnek v půdě, tím rychleji se začne rozpadat a často i plesnivět. A navíc se vám bude i poměrně nekomfortně sklízet. V případě, že česnek sklidíte příliš brzy, prodlouží se čas jeho sušení a stejně obvykle řádně nevyschne.

Květy česneku paličáku signalizují dobu vhodnou ke sklizni. Zdroj: Vasyl Rohan / Shutterstock

Kdy je ten správný čas?

V každém případě se vždy řiďte odrůdou, kterou máte na záhonu. Běžně česnek dozrává v období 16 až 36 týdnů po výsadbě, ale u každého druhu se to trochu liší. Ovšem jistým signálem, jak správný čas sklizně poznáte, je chování česnekové natě. V době dozrávání poměrně rychle usychá a postupně i žloutne.

Česnek paličák

Jestliže pěstujete tento druh česneku, jeho květenstvím je palice. Během doby vegetace by se měly odstříhávat. Je totiž žádoucí, aby rostlina dávala sílu do cibule a ne do těchto květů. Česnek paličák mívá zpravidla větší stroužky, které jsou pravidelně uspořádané kolem pevného středu a chuťově je jemnější. A jak poznat, kdy ho sklízet? Poznáte to podle toho, že rostlina má už pouze 5 dužnatých listů a 4 až 5 vrstev slupek.

Česnek nepaličák

Nepaličák se liší od paličáku tím, že nemá tuhý střed a jednotlivé stroužky jsou zpravidla poskládané do spirály. Také nikdy nekvete. V tomto případě se česnek sklízí, když má převážná část na záhonu polehlou nať. V tuto dobu mívá česnek zhruba 3 až 4 slupky.

cop z česneku Zdroj: Shutterstock

Jak česnek sklízet

Jakmile bude česnek vykazovat výše popsané signály, vyberte si ke sklizni den, kdy je sucho a slunečno. Před vytažením každého česneku je dobré v jeho okolí nakypřit půdu, aby nedošlo k poranění česnekových palic. Rostlinu pak stačí už jen jemně povytáhnout nad zeminu. Česnek pak jemně očistěte od hlíny a nechte jej alespoň půl dne osychat volně rozložené na záhoně nebo na jiném slunném místě.

Sušení česneku

Vpodvečer česnek posbírejte a rozložte je na suchém a stinném místě, kde dostatečně proudí vzduch. Česnek můžete také svázat provázkem do copu a zavěsit do volného prostoru, například na trám. Nikdy nezbavujte česnek natě, protože z ní rostlina stále čerpá energii.

