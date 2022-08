Česnek dává jasně najevo, kdy je čas na jeho sklizeň: Jak to poznat

Pěstujete si na zahradě vlastní česnek? Poradíme vám, jak zjistit, kdy ho máte opravdu sklízet, abyste se zbytečně nepřipravili o jeho bohatou úrodu. Všechno má totiž svůj čas.

Pokud jste se letos pustili do pěstování česneku, byla by škoda nedotáhnout tuto činnost perfektně až do konce. Domácí česnek není jen skvělým dochucovadlem mnoha pokrmů, ale zároveň se jedná o velice zdravou zeleninu, která se aktivně podílí na udržení vašeho pevného zdraví. Dobře sklizený a skladovaný česnek vám totiž vydrží klidně i celý rok a budete ho mít v zásobě až do další sezóny.

Česnek má svůj čas

Česnek potřebuje mít správně načasovanou sklizeň. Jakmile ho necháte v zemi příliš dlouho, připravíte se o jeho kvalitu a zároveň také o jeho dlouhodobou trvanlivost. Postupně se v půdě začne rozpadat a možná i plesnivět. Zároveň se vám bude i špatně sklízet a nebudete mít žádnou záruku, že se během skladování nezkazí. Pokud ho sklidíte moc brzy, tak se v lepším případě značně prodlouží čas sušení, v tom horším se vám ho nikdy nepodaří kvalitně usušit.

Květy česneku paličáku signalizují dobu vhodnou ke sklizni. Zdroj: Vasyl Rohan / Shutterstock

Kdy tedy sklízet česnek?

Vždy je dobré vědět, jakou odrůdu jste si vysadili, protože zpravidla česnek dozrává v období 16 až 36 týdnů po výsadbě. Nicméně správný čas poznáte podle chování natě, která v době dozrávání značně usychá a postupně i žloutne. Je však důležité vědět, jestli pěstujete česnek paličák nebo nepaličák.

Česnek paličák

Charakteristickým znakem tohoto typu česneku je květenství, tedy palice. V době vegetace by se měly odstřihávat, aby mohla rostlina dávat sílu do stroužků a ne do květů. Většinou jsou jeho stroužky větší, pravidelně uspořádány kolem pevného středu a mívají jemnější chuť. Stonek bývá po zaschnutí absolutně tvrdý. Čas sklizně paličáku poznáte většinou dle toho, že mívají už jen pět dužnatých listů a čtyři až pět vrstev slupek.

Česnek nepaličák

Tento druh česneku nevytváří tuhý střed, jednotlivé stroužky jsou většinou poskládány do spirály a česnek nekvete. Čas jeho sklizně poznáte podle toho, že převážná část rostlin má již polehlou nať. V době sklizně mívají zhruba tři až čtyři slupky.

Sklízejte česnek bezpečně

Česnek byste nikdy neměli dobývat za vlhkého počasí, naopak si vyberte den, kdy je sucho a svítí slunko. Aby nedošlo k poranění česnekové palic, je dobré před vytažením každého kousku nakypřit v okolí půdu pomocí motyky, vidlí nebo rýče. Pak už stačí rostlinu jen zlehka vytáhnout ze země. Poté každý česnek jemně očistěte od hlíny a nechte celou úrodu půl dne lehce osušit na slunci.

Česnek vyžaduje správné sušení

Následně česnek posbírejte a nechte jej i s natí sušit na zastíněném místě, kde dostatečně proudí vzduch. Můžete jej rozložit v tenké vrstvě na suchou podlahu nebo na připravený rošt. Máte však i další možnost. Svažte česneky provázkem do klasických copů a zavěste je například na trám. Nikdy zbytečně neodstraňujte nať, protože z ní rostlina bude stále čerpat energii. Zhruba po měsíci by měl být česnek dostatečně suchý.

Svažte česneky provázkem do klasických copů a zavěste je například na trám. Zdroj: Shutterstock

Základem úspěchu je i dobré skladování

Česnek byste měli vždy skladovat na suchém a dobře větraném místě. Nikdy ho však nevystavujte vlhkosti a mrazům. V případě, že si ho budete chtít uložit, vždy mu dopřejte dostatečně prodyšný obal. Nejlépe bude česneku v proutěném koši nebo tzv. „síťovkách“.

