Cibuli sklízí mnoho lidí předčasně, či pozdě: Kdy je ten pravý čas ji vytáhnout?

Pěstujete domácí cibuli, ale nevíte, kdy přijde ten správný čas na její sklizeň? Musíte ji pozorovat Hodně záleží na tom, zda byla je cibule pěstovaná ze sazečky, anebo šlo o výsev.

Cibule je velmi zdravá a plná cenných látek. Mezi ty nejdůležitější patří vitamín C, fosfor, vápník, síra, selen, zinek a silice, díky nimž je cibule štiplavá. Jistě jste si všimli, že česká cibule je mnohem výraznější a pikantnější než cibule v ostatních zemích, například ve Francii, Nizozemí, Dánsku nebo třeba ve Středomoří. Cibule má antibakteriální účinky, posiluje imunitu a léčí i kašel či nachlazení.

Cibuli můžete pěstovat i v květináči Zdroj: Shutterstock

Jak pěstovat cibuli?

Půda na pěstování cibule by měla být lehká, písčitá a neměla by se v ní dlouho držet voda. Její pH by mělo být mezi 6,7 až 7,5. Rozhodně ji nepěstujte v půdě kyselé či jílovité. Teplota by měla odpovídat letnímu středozemnímu klimatu, to znamená kolem 25 °C. Tato teplota je ideální pro tvorbu siličných látek. V chladné půdě klíčí výsev pomalu, klidně i měsíc.

Existuje i cibule ozimá, která přezimuje pod sněhovou pokrývkou a odolá mrazům. Je zde ale rirziko, že vyschne, špatně totiž snáší časté oblevy a následné zmrznutí. Obecně platí, že kde je vysoká vlhkost, hrozí vysoké riziko napadení cibule plísní. Cibule totiž miluje slunce.

Nemělo by dojít k poškození samotných cibulek, mohlo by se stát vstupní bránou pro nepříjemné infekce. Zdroj: shutterstock.com

Kdy je čas sklízet cibuli? Sledujte nať

Cibuli můžete pěstovat buď ze sazečky nebo z výsevů. Na našich zahrádkách převažuje spíše sazečka, ale ve velkovýrobě preferují výsev. Ten by měl probíhat od března do května, a to do hloubky 2-4 centimetry, aby osivo nevyschlo. Ozimou cibuli vyséváme na konci srpna a v září. Použijte více semen, aby jich přes zimu co nejvíce přežilo.

Pokud použijete sazečku, pak si buďte jisti, že úspěch je skoro zaručen. Sazečka roste rychleji, lépe odolává plevelům a potřebuje dostatek prostoru.

Je-li cibule vypěstována ze sazečky, se sklizní počítejte většinou v červenci. Pokud z výsevu, je to tak o měsíc později, tedy v srpnu.

Pokud nať cuibule už začíná usychat, lehá si na zem a její krček změkne, správný čas na sklizeň už je tu. Pokud jste cibuli pěstovali ze sazečky, v teplejších oblastech to bývá už kolem poloviny července.

Jak cibuli sušit?

Pokud bude teplé počasí, klidně sklizenou cibuli nechte několik dní prosychat na záhonu, rychleji se zatáhne a déle vydrží. Pokud však má pršet, skliďte ji pod střechu na stinné teplé suché místo. Tři týdny cibuli dosušte, pak ji očistěte a svažte do „kytice", abebo nať uřežte a skladujte v prodyšném materiálu.

