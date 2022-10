Poznáte, kdy sklidit dýni? Profesionálové mají geniálně jednoduchý trik

Dýně jsou teď vidět všude. Nastala doba jejich dozrávání, a tak jsou jich nejen plné obchody, ale na zahradě se jimi pyšní nejeden zahradník. Máme pro vás pár tipů a rad, jak a kdy správně sklízet tuto plodinu, aby vám vydržela co nejdéle v prvotřídní kvalitě.

Pěstování dýní je naprosto nenáročné a tento fakt vám potvrdí každý, kdo již dýně na zahradě má. Poslední roky se totiž dýně vehementně vracejí nejen na záhony, ale jsou i oblíbenou surovinu v kuchyni. Dá se z ní doslova vykouzlit neskutečná škála velmi chutných pokrmů. Proto není od věci mít tento druh zeleniny doma při ruce. Aby vám dýně vydržela co nejdéle, stačí dodržet pár pravidel během sklizně a uskladnění.

Záleží, které dýně pěstujete

Dýně se dělí do dvou skupin. Jednou z nich jsou letní tykve, například patison, cuketa nebo rondini. Tyto druhy se sbírají mladé a měly by se nejlépe ihned zpracovat. Zimní tykve se dají skladovat a jsou schopny si při správné péči dlouho uchovat svou kvalitu a chuť. Zpravidla se sklízejí od konce srpna do konce října. Záleží vždy na konkrétní odrůdě, kterou pěstujete. Většinou bývá jejich vegetační doba tak 110 až 130 dní.

Zimní tykve se dají skladovat a jsou schopny si při správné péči dlouho uchovat svou kvalitu a chuť. Zdroj: Shutterstock.com

Jak poznat zralou dýni?

Dobře vyzrálá dýně má dlouhou trvanlivost a při správném skladování vám s přehledem vydrží až do jara. Dýně, které nejsou dostatečně vyzrálé, vždy raději spotřebujte co nejdříve, mají sklon se kazit.

Správně vyzrálá dýně má pevnou slupku syté barvy. Dle druhu se může jednat o oranžový, lehce žíhaný, zelený či černý odstín. Slupku už v této fázi není možné proříznout nehtem. Ve chvíli, kdy dýně přestává růst, začne jí postupně dřevnatět stonek. V blízkosti stopky se začnou dělat na slupce vlasové trhlinky. Když na tykev poklepete prstem, uslyšíte znělý dutý zvuk. Se zralou dýní byste měli manipulovat pokaždé velmi opatrně, je velice snadno náchylná k otlačení.

Kdy dýně sklízet

Ze všeho nejlepší je vybrat si ke sklizni slunný a suchý den. Rostlina by měla být již odumřelá. Pomocí ostrého nože nebo zahradnických nůžek opatrně oddělte plod od stonku. Nikdy neřežte či nestříhejte v těsné blízkosti u dýně. Vždy ponechte stonek tak 8 až 10 cm dlouhý. Čím je totiž stonek delší, tím se prodlužuje trvanlivost dýně.

Vždy ponechte stonek tak 8 až 10 cm dlouhý. Čím je totiž stonek delší, tím se prodlužuje trvanlivost dýně. Zdroj: Profimedia

Dýně vyžaduje předehru

Před samotným uskladněním je nutné nechat dýni tak 2 až 3 týdny osychat na teplém místě, kde nebude vystavena žádné vlhkosti. V tuto dobu bude plod ještě dozrávat, a tudíž se i zvyšovat větší podíl významných látek. Stejně tak se dotváří konečné aroma.

Kde dýně uskladnit

Pokud chcete, aby vám plody dýně vydržely až do jara, uložte pouze zdravé kusy. Poškozené dýně, které jsou potlučené, nahnilé nebo promáčklé, raději ihned spotřebujte. Dýním bude vyhovovat chladné a suché místo, nejlépe v rozmezí teplot 10 až 14 °C a při relativní vlhkosti do max. 60 %.

