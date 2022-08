Druhy kanadské borůvky se od sebe výrazně liší. Který máte a kdy budete sklízet

Oblíbenost plodů kanadské borůvky roste. Není se čemu divit, kdo by nechtěl sklízet sladké velké plody přímo na své zahrádce. Víte ale, jaké plody jsou na utrhnutí už vhodné?

Jestliže na zahrádce nějaký ten keř kanadské borůvky vysazený máte, v tento čas už dozajista sklízíte sladké plody. A protože plody keřů dozrávají postupně, můžete sklízet celý jeden měsíc! Podívejte se na nejznámější odrůdy a na to, kdy je na sběr borůvek ten ideální čas.

Kanadská borůvka

Brusnice chocholičnatá má sice za svou domovinu Severní Ameriku, ale u nás v Evropě bez problémů zdomácněla. Jedná se o opadavý keř, který vyroste do výšky až 2 metry, rozhodně to tedy není prcek. Zhruba od 20. století byla kanadská borůvka šlechtěna a do Evropy se rozšířily nejrůznější odrůdy.

Dospělý keř nám nabídne více jak 2 kilogramy plodů. Zdroj: Shutterstock.com / Krzysztof Slusarczyk

Pěstování kanadské borůvky v kostce

Při výsadbě pamatujte na to, že byste neměli mít na zahradě solitéra, ale naopak alespoň 3 keříky různého kultivaru. Důvod je jednoduchý – kvůli lepšímu opylení.

Při koupi si zjistěte velikost keře i velikost plodů a k tomu se nabízí i otázka doby zrání.

Kanadské borůvce je nejlépe v částečném polostínu, ale snese i více slunce – pokud jí tedy budete dopřávat dostatek vody. Ve většinovém stínu nebude prospívat dobře, protože její růst bude dosti nerovnoměrný a výhonky se budou táhnout za sluníčkem.

Keři se nebude dařit v jen tak nějaké půdě, ta musí být totiž dostatečně kyselá. Nějaké „pocukrování“ rašelinou na povrchu zeminy nemá význam. Místo, kam keře uložíte, je nutné pořádně předpřipravit, a to nejlépe do hloubky 35 cm vykopat zeminu, boční stěny vyložit fólií a rostliny zasadit klidně do čisté rašeliny nebo si kupte v zahradnictví substrát, který je určen přímo na kyselomilné rostliny.

Vodou nešetřete po vysazení keře, při tvorbě plodů, ani při vlně veder.

Jestliže je sezóna suchá a slunce svítí na plné pecky, popřemýšlet byste měli o nouzovém zastínění, jinak hrozí spálení listů i plodů.

Kanadská borůvka se přihnojuje brzy zjara, poté při tvorbě poupat a naposledy po odkvětu.

V dospělosti, což je 6 let starý keř, je nám rostlina schopna dopřát i více jak 2 kilogramy borůvek.

Hnojení se provádí na jaře, před nasazením poupat a po odkvětu. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Sklizeň je na odrůdě

Tak jako znáte rozdělení u brambor či jiné zeleniny nebo ovoce, i u borůvek tomu tak je. Nejprve si musíte uvědomit, jaký keř vlastně doma máte. Jedná se o ranou odrůdu? Středně zrající, anebo pozdní? Nevzpomínáte si? Nabídneme nejznámější odrůdy všech zmiňovaných, třeba vám to ulehčí vzpomínání.

Rané – dozrávají mezi koncem června a polovinou července, patří mezi ně Duke, Blueray, Sunrise, Patriot, Bluetta, Earliblue, Weimouth

Středně zrající – zrají od poloviny července do začátku srpna, spadají do nich odrůda Bluecrop, Dixi, Bluegold, Siera, Toro, Bluejay, Emblue

Pozdní – termín zrání je polovina srpna až do září, najdeme zde odrůdy Herbert, Brigitta, Chander, Barkeley, Darow Elliot

Jak sklízet kanadské borůvky

S miskou vyrazte ke keři cirka jednou týdně. Trhejte pouze ty plody, které jsou opravdu zralé, a rozhodně buďte při sběru opatrní, abyste neporušili ostatní borůvky či dokonce celé větévky. Plody určené k utrhnutí mají mít výrazně fialovou barvu. Dalším ukazatelem zralosti je, že má borůvka černý střed a jde bez námahy odtrhnout.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, abecedazahrady.dama.cz, www.nasezahrada.com