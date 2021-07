Kdy sklízet mrkev: Jak poznat, že je ten správný čas vytáhnout ji ze země?

Sklizeň mnohé kořenové zeleniny je pro každého zahrádkáře vždy tak trochu tajemstvím. Nikdy totiž není jasné, co se skrývá pod zemí a jestli už přišel ten správný čas. Jak poznat, kdy přesně sklízet mrkev?

Zdroje: www.floranazahrade.cz, cs.haenselblatt.com

Není nad doma vypěstovanou kořenovou zeleninu! Mrkev patří pro svou chuť a možnosti využití k nejoblíbenějším zeleninám a v kuchyni se s ní dá opravdu kouzlit.

Mrkev obecná (Daucus carota)

Rostlina pochází z jižní Asie, konkrétně z oblasti Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, kde dodnes přežívají její divocí a nezkultivovaní zástupci. Historie jejího rozšíření není úplně zcela jasná. Údajně se během 10. století rozšířila do celé oblasti od Indie až po východní Středomoří. Ve 12. století se dostala až do západní Evropy a do Číny. Někdy okolo 17. století byla v Nizozemí vyšlechtěna z původní černé odrůdy její oranžová verze, která je dnes rozšířena po celém světě.

Úroda vám vydrží déle, když ji budete sklízet za suchého počasí, protože vlhkost podporuje tvorbu hniloby a plísní. Zdroj: Profimedia.cz

Vitamínová lahůdka s jedinečnou chutí

Nejčastěji se mrkev používá do salátů a polévek, ale častokrát i jako příloha. Nejlepší je samozřejmě čerstvá přímo ze záhonu, kdy většinu z nás oblaží svou sladkou a specifickou chutí. Velice oblíbená je i pro svou křupavost.

Je dokázáno, že lidé, kteří konzumují denně dvě až tři mrkve, jsou daleko méně ve stresu než ti, kteří mrkev nejedí vůbec. Ať už tomu věříte či ne, mrkev je každopádně velmi zdravá, a to hlavně proto, že obsahuje mnoho minerálů a vitamínů, které naše tělo potřebuje.

Betakaroten, který je v mrkvi ve velké míře obsažen, dokáže kladně ovlivňovat průběh rakoviny a částečně zastavit rakovinotvorný mechanismus, který mění zdravé buňky na zhoubné. A to není zdaleka všechno, co mrkev v lidském těle zvládne. Obsažená vláknina skvěle podporuje činnost zažívacího traktu a čistí střeva. Protože mrkev také výborně zahání hlad, je vhodná zejména při redukčních a odtučňovacích dietách.

Jak a kdy sklízet mrkev

Pokud chcete, aby byl sběr zeleniny proveden správně, seznamte se s potřebami vámi pěstované odrůdy. Popisek je obvykle na sáčku s pořízenými semeny. Ale v každém ohledu mrkev je zralá tehdy, když začne vadnout její nadzemní nať.

Nepotřebnou nať odtrhněte pootočením rukou. Zdroj: Profimedia.cz

Rané odrůdy můžete sklízet už 8 týdnů od vysetí a dál postupně podle potřeby, jak kořeny dorůstají. Pozdní odrůdy potřebují pro svůj vývoj až 11 týdnů a mrkve určené k uskladnění sklízejte, co nejpozději. Ovšem dříve, než přijdou první mrazy. Letní a podzimní mrkve se sklízejí většinou od července do října, pozdní odrůdy v září a říjnu.

Sběr je nejjednodušší pomocí rycích vidlí. Mrkev obalenou hlínou před uskladněním nemyjte, ale pouze opatrně otřete. Nepotřebnou nať odtrhněte pootočením rukou. V lehkých půdách stačí mrkev zatlačit do země, tím se přetrhají kořenové vlásky, a mrkev pak bez problémů vytáhnete ze země.

Vhodný okamžik sběru mrkve kromě jiného závisí na počasí v posledních týdnech a měsících pěstování. Úroda vám vydrží déle, když ji budete sklízet za suchého počasí, protože vlhkost podporuje tvorbu hniloby a plísní.