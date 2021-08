S Kdy sklízet ostružiny: Znáte správný čas, kdy jsou nejlepší?

Ostružiník se hodí do každé zahrady. Je nenáročný na pěstování, na polohu a nabízí bohatou úrodu zdravého ovoce. Jak poznat, že už jsou plody zralé?

Ostružiny dozrávají od poloviny srpna do září. Vždy záleží na dané odrůdě. Jejich nevýhodou je, že mají krátkou trvanlivost. Pokud se urodí naráz, musíte je co nejrychleji zpracovat. I v ledničce totiž podléhají zkáze a začnou kvasit.

Zdravotní benefity ostružin

Ostružiny obsahují zdravé organické kyseliny, třísloviny, barviva s protisklerotickým a protizánětlivým účinkem, pektin a vitamíny A, C, E, K a skupiny B. Z minerálních látek obsahují nejvíce draslík, fosfor, vápník, hořčík a železo. Plody jsou také bohaté na vlákninu. Jsou tedy vhodné do snídaňových kaší, díky nimž skvěle nastartujete celý den. Nezanedbatelným zdravotním benefitem je také obsah antioxidantů. Ty pomáhají v boji proti volným radikálům a snižují záněty mozku, jež mohou vést ke kognitivním a motorickým problémům spojených se stárnutím. Navíc, podle studie z roku 2013: „Extrakt z ostružin má antibakteriální a protizánětlivé schopnosti bojující proti některým druhům bakterií, které způsobují onemocnění úst," píše vedoucí výzkumu Octavio A. González.

Když na slunci plně dozrají, jsou ostružiny sladké a lahodné. Zdroj: Shutterstock.com / BMJ

Kdy sklízet ostružiny

Plody ostružiníku byste měli sbírat tehdy, kdy jsou úplně černé a snadno se oddělí od stopky. Nesbírejte takové ostružiny, které jsou pouze tmavě červené. Budou tvrdé a kyselé. Jelikož ostružiny dozrávají postupně, sklízejte je nejlépe 2x týdně. Začněte vrchní částí keře. Mějte také na paměti, že plody mimo mateční rostlinu nedozrají, na keři je tedy nechte co nejdéle.

Jak ostružiny skladovat a zpracovat

Čerstvé ostružiny skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Nejlépe uděláte, když je uložíte do lednice. Plody totiž snadno plesniví. Zkonzumujte je do tří dnů. Pokud se vám urodil nadbytek ostružin, nemusíte je jíst pouze syrové. Můžete si vyrobit sirup, kompoty nebo je přidat do moučníku. Máte-li sušičku, můžete si je i usušit. Antioxidační účinek flavonoidů zůstává zachován, snižuje se pouze obsah vitamínu C.

Způsobů, jak zpracovat ostružiny je mnoho Zdroj: Shutterstock.com / pilipphoto

Sušené placky z ostružin

Ovocné palačinky jsou skvělou svačinou pro děti i dospělé. Zkuste tento jednoduchý recept. Ostružiny rozmixujte a rozetřete na pečící papír. Vrstva by měla mít cca 5 mm. Síto s pečícím papírem uložte do sušičky. Sušte 6-12 hodin při 50-55 °C. Placka by měla být suchá a neměla by se lepit. Přesušená se láme.

