Sklízíte rajčata červená? Chyba! Zahradník vysvětluje, proč je trhat žlutá

Patříte mezi ty šťastlivce, kteří si nemusejí v sezóně kupovat rajčata a pěstují si svá vlastní? Dejte na radu odborníka a nechte je dozrát až po utržení. Dostanete tip, kdy je nejlepší tuto lahodnou zeleninu sklízet.

I sklonek léta a začínající podzim s sebou přináší sklizeň plodové zeleniny. Přestože rajčata ještě stále zrají o sto šest, ne všechna postupně stihnou dozrát venku. Co tedy s nimi? Nezoufejte, není třeba je vyhazovat. Naopak!

Jestliže je na rajčatovém keři přespříliš zelených rajčat, může se zrání zpomalit, protože rostlina nemá najednou dostatek energie. Snadno to může každého pěstitele stresovat, protože nikdo většinou nechce přijít ani o jeden plod. Nejenže existuje řešení, ale dokonce je doporučováno zkušeným specialistou.

Pardubický zahradník František Hlubocký zastává názor, že je lepší nenechávat rajčata na keřích až do úplného zčervenání. Zdroj: profimedia.cz

Názor zkušeného zahradníka

Pardubický zahradník František Hlubocký zastává názor, že je lepší nenechávat rajčata na keřích až do úplného zčervenání. „Už když jsou oranžová, tak je sklidím, naskládám do bedýnky a podle vzoru našich dědů pod ně nastelu trochu slámy nebo sena. Pak je umístím do chodby nebo klidně do ložnice. K dozrání rajčat je ideální teplota kolem dvaceti stupňů Celsia.“

Nečekejte, až rajčata zčervenají

Jednoduše některá zelená rajčata utrhněte, ve výsledku tím totiž rostlině velmi ulevíte. Poté se už jen o plody dobře postarejte, aby vám zčervenaly a mohli jste si na nich později pochutnat. Plody, které jsou buď ještě zcela zelené, nebo se už lehce vybarvují, sklízejte se stopkou, déle vydrží! Velikou zkušenost s tímto postupem mají hlavně italští zelináři, kteří sklízejí celé hrozny rajčat a zavěšené je nechávají dozrát. Na rozdíl od sklizně jednotlivých plodů se tak prodlouží i jejich trvanlivost. Nechte se tedy inspirovat a v případě, že máte možnost, utrhněte celý hrozen zelených rajčat.

Pomozte rajčatům dozrát

Pro jednu rostlinu je většinou nejlepší osm až deset rajčatových hroznů. Plody mají možnost pořádně dozrát a budou lahodně chutnat. Zahradník Hlubocký doporučuje netrhat listy v období, kdy rajčata dozrávají, protože to způsobí nízkou plodnost. Jiná situace je ovšem v době dozrávání, kdy už bývá nadměrné množství listů pro rostlinu spíše přítěží. Odstraňte hlavně ty listy, které stíní plodům, budou lépe dozrávat díky slunečním paprskům, které se k nim dostanou a nebudou vystaveny zbytečnému vlhku. Zalomte i vršek keříku, nevytvoří se již nové květy dalších budoucích plodů, které by se už stejně nestihly s přicházejícím podzimem dostatečně vyvinout.

Zelené či načervenalé plody, naskládejte nejlépe v jedné vrstvě do dřevěné bedýnky nebo papírové krabice a přidejte k nim několik jablek. Zdroj: profimedia.cz

Lehce nedozrálá rajčata nechte „dojít“ doma

Máte hned několik možností, vyberte si. Zelené či načervenalé plody naskládejte nejlépe v jedné vrstvě do dřevěné bedýnky nebo papírové krabice a přidejte k nim několik jablek. Ptáte se proč? Jablka uvolňují při skladování postupně etylen, který rajčata ke svému zrání potřebují. Další možností je naskládat zelená rajčata na nízké tácky a dát je k oknu. V tomto případě je fajn, když k nim přidáte buď jablko nebo zralé rajče či banán. A do třetice všeho dobrého? Rozložte nedozrálá rajčata na pekáč vyložený pečícím papírem a přikryjte je navlhčeným plátýnkem, které každý den opakovaně zvlhčujte.

