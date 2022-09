Podzimní řez levandule: Jak a kdy ho provést. Málokdo to dělá správně

Určitě jste již slyšeli o tom, že s má levandule, ale i další dřevnaté polokeříky, na podzim zastřihnout. Levandule není sice žádná citlivka, ale i o ni je potřeba postarat se správně, aby příští rok zase pěkně vykvetla. Jak to udělat, abychom levanduli neponičili? Nebojte se střihu!

Jarní a letně podzimní střih levandule

Levandule stříháme na jaře zhruba o třetinu a rostlinu tvarujeme do koule či polokoule, aby pěkně vypadala. Na jaře si všímáme nových výhonků, které by měly zůstat vždy alespoň dva na každém dřevnatém stonku. Jarním řezem upravujeme nejen tvar, ale také vybízíme rostlinu k produkci dalších výhonů a k bohatšímu kvetení.

Nikdy nestříhejte do dřevnaté části levandule. Zdroj: Profimedia

Také v létě po odkvětu se levandule stříhá, a jde především o odstřižení usychajících květů. Nestříhají se celé větvičky, ale jen květní stonky. Můžete nůžkami odstřihnout jednotlivá stébla. Nesnažte se zasahovat do zelené části rostliny, ale jen ji zbavte uvadajících stonků.

Malé keříčky můžete probrat stonek po stonku. U větších rostlin seberte všechna stébla jako kytici do levé ruky a nůžkami v pravačce odstřihněte stonky stejnoměrně a pokud možno mírně dokulata.

Na konci léta či na podzim už nikdy nezasahujte hlouběji do keříku. Jednak proto, že se takový řez musí do zimy zatáhnout a zahojit a pak také proto, že hluboký řez do dřevnaté části je vyloženě zakázaný. Na takovém starém dřevě levandule už neobrazí.

Střich levandule by měl vytvářet kouli nebo polokouli. Zdroj: Profimedia

Podívejte se pod ruce zahradnice

Podívejte se na toto krátké video, kde autorka popisuje jednotlivé řezy levandule a názorně ukazuje jakým způsobem o keříky pečovat. Navíc se také podělila o trik, jak zkusit omladit dřevnatou část levandule, která již nemá šanci obrazit. Toto a mnohá další videa od stejné autorky naleznete pod názvem Zahrada, Pěstování s Dany.

Chytrý trik jak přelstít špatný střih levandule

Vzhledem k tomu, že levandule je možné množit i hřížením, Dany zasadila keříky s velmi dřevnatými stonky hlouběji do země. V podstatě tak ponořila dřevnaté části do půdy jako při hřížení. Tyto části pak začnou kořenit a snad i obrážet.