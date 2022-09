Kdy, jak a kam uklidit hlízy begónií? Nepodceňujte jejich signály

Květy hlíznatých begonií si jistě užíváte i tento měsíc. Nádherné vydrží totiž až do příchodu prvních mrazíků. Jak se ale o ně správně postarat, aby vám je mráz nezničil? Při dodržování těchto jednoduchých kroků se můžete těšit, že begónie budou krásné i příští rok.

Begónie jsou okrasné rostliny, které pocházejí z tropických a subtropických oblastí. Prvně se do Evropy dostaly zhruba v 17. století. Mezi velmi oblíbené druhy spadají i hlíznaté begónie. Z tohoto druhu si vzhled můžete vybrat téměř jakýkoliv budete chtít. Velkokvěté, plnokvěté či drobnokvěté, vzpřímené nebo převislé, s rovnými, roztřepenými i zkadeřenými okvětními lístky. Kvůli svému původu však nikdy nebyly zvyklé na zimu, a proto jim musíte věnovat velkou pozornost před zimním obdobím.

Dvě varianty péče

Dříve se diskutovalo o tom, jak správně ukončit vegetační cyklus hlíznatých begónií. Jeden názor byl takový, že byste je měli přestat zalévat a počkat, než uvadnou. Následně je vyndat ze země, počkat, než uschnou, otrhat horní část a uchovat v suchu a chladu do další sezony. Druhá varianta není tak drastická. Nejdříve byste je měli přihnojovat, jak v září, tak ještě i na počátku října. Díky živinám se hlízy, které rostou během podzimu, ještě zvětší. Poté nechte begónie venku, dokud bude nad nulou, i když vydrží i při teplotě -2 °C.

Před většími mrazíky přesuňte begónie domů. Zdroj: ranmaru / Shutterstock.com

S hlízami postupujte opatrně

V každém případě přestaňte begónie zalévat v říjnu. Kytky postupně zavadnou a zatáhnou se. S vyndanými hlízami ze země zacházejte velmi opatrně. Očistěte je od hlíny a zbavte se zbytků stonků. Kořeny můžete nechat, jelikož samy zavadnou a rovněž se zatáhnou.

Škůdce domů netahejte

Pokud při kontrole hlíz naleznete škůdce, okamžitě hlízy odeberte a ponořte do roztoku, který působí proti škůdcům na okrasných rostlinách. Poškozené hlízy nechte proschnout, aby jejich rána zaschla. Zpozorujete-li na hlízách plíseň nebo hnilobu, tak se jich raději zbavte. Jestliže se ale jedná o druh, kterého byste se neradi vzdávali, pak postiženou část odkrojte. Na hlíze by mělo zůstat aspoň jedno nepoškozené očko. Ponechte řez zatáhnout, aby se do hlízy nedostala případná infekce.

Hlízy begónie by měly být neporušené a zdravé. Zdroj: Shutterstock

Uložení hlíz do bedýnek

Při menším množství hlíz stačí, abyste je zabalili po jedné do novinového papíru a nechali je na suchém a chladném místě od 2 °C do 15 °C. Nižší teplota jim ovšem prospěje více. Jestliže hlíz máte podstatně víc, dejte je vegetačním vrcholem vzhůru do bedny a zasypte pilinami nebo rašelinou. Bednu pak přemístěte do sklepa či chodby na tmavé místo.

