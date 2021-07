Přišel čas vykopat tulipány. Přesný postup, jak to udělat a nezničit cibulky

Ostřílení milovníci a pěstitelé vědí, že vykopat tulipány z půdy má smysl. Dá jim to nejen sílu, ale i krásu. Jen je dobré vědět, kdy a jak to přesně udělat.

Zdroje: www.nasezahrada.com, che.supermg.com

Kdo by nemiloval tulipány! Jsou jednou z nejušlechtilejších květin, které svými pestrobarevnými květy zdobí už z jara nejednu zahrádku. A je jich neskutečné množství druhů. V mnoha zemích světa je lidé oslavují, pořádají na jejich počest mnoho festivalů a v Holandsku mají tulipány dokonce svůj vlastní svátek.

Původní botanické druhy pocházejí z oblastí západní a střední Asie. Od území západní Číny, přes Afghánistán, Írán, Irák až po Kavkaz, odkud se některé druhy postupně rozšířily i do jihovýchodní Evropy, konkrétně na Balkán a do Řecka. Několik endemických druhů, které se nikde jinde na světe nevyskytují rostou na Kypru a Krétě.

Nemělo by dojít k poškození samotných cibulek, mohlo by se stát vstupní bránou pro nepříjemné infekce. Zdroj: shutterstock.com

Tulipány se dělí na dvě základní skupiny. Na zahradnické a botanické, tj. původní přírodní druhy. Zahradní tulipány se ještě dále rozlišují na další druhy podle mnoha kritérií, jako je velikost rostliny, doba květu či tvar a barva květu. Tulipány rostou z cibulí, které jsou jejich životní zásobárnou. Právě ony potřebují tu nejlepší péči. Z jara z nich vypučí jednotlivé rostliny, které po odkvětu pomalu uschnou a v tuto dobu nastává čas, kdy je dobré cibulím věnovat zvýšenou pozornost.

Vykopat či nevykopat? Otázka, na kterou jsou rozdílné názory

Pár tipů pro ty, co nechávají cibule v zemi

Nevykopávat tulipány a nechat je na stejném místě několik let je určitě možné. Dejte jen pozor, aby po ustřihnutí stonku, když si chcete dát květinu do vázy, zůstaly na rostlině vždy alespoň dva spodní listy. Přirozeně odumřou a tím si cibulka vezme všechny potřebné živiny na další rok. Jestliže budou tulipány kvést na zahradě a nebudete je sklízet, tak po odkvětu odstřihněte květ, protože tulipán nasměruje svojí energii do cibulky, nikoliv do tvorby semen. Příští rok vám tulipány vykvetou opět na stejném místě.

Toto řešení má však několik nevýhod. Pokud necháte cibule tulipánů v zemi, riskujete, že budou vystaveny nadměrné vlhkosti a budou trpět i nedostatkem tepla. Zároveň je mohou ohrožovat mnohem více různé infekce a hniloby. Nové namnožené cibulky se budou vedle sebe hromadit na malé ploše a budou se tlačit více do hloubky, což se časem odrazí na jejich květech, které budou menší a hůře zbarvené a samotná rostlina bude čím dál slabší. Cibule budou také vystaveny mnoha škůdcům a třeba i myším.

Zlikvidujte nahnilé a poškozené cibule. Zdroj: shutterstock.com

Vykopání a zazimování má pro tulipány mnoho výhod

Prospěšnější řešení je cibule každý rok vykopat, aby si mohly odpočinout. Přehledně najdete nové rozmnožené cibulky, které se vám neztratí v hluboké hlíně a budete je moci na podzim zasadit tak, aby měly dostatek místa.

Kdy a jak cibule sklízet

Nejlepší čas na sklízení cibulí tulipánů je během července. Ze země je velice opatrně vyjměte až když jsou listy zcela zaschlé, protože zásobní látky se už stáhly do cibule. Pozor dejte na jakékoliv poškození samotných cibulek, mohlo by se stát vstupní bránou pro nepříjemné infekce.

Cibule tulipánů pečlivě očistěte. Zdroj: shutterstock.com

Sušení a třídění

Cibule rozložte v tenké vrstvě ve stínu, kde dobře proudí vzduch, aby jejich povrch důkladně zaschnul. Zhruba po dvou týdnech oddělte jednotlivé cibule od sebe mírným a jemným vykroucením. Zlikvidujte ty nahnilé a poškozené.

Cibule jsou i v době vegetačního klidu ovlivňovány teplotou, která by tudíž neměla příliš kolísat a vysoké teploty ke 30 °C by mohly poškodit květní zárodky v cibulích, takže by po další výsadbě nemusely vykvést.

Vysušené a očištěné cibule uložte na suchém, dobře větraném místě při teplotě kolem 20 °C. Dceřiné cibulky, které je dobré oddělit, skladujte na chladnějším místě, kde je něco kolem 18 °C. Nepodceňujte v žádném případě kontrolu cibulí a v případě, že je potřeba ošetřete je proti houbovým chorobám i mšicím.