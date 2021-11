Kdy vysadit švestku? Nastal ideální čas. Toto je správný postup pro začátečníky

Tmavě fialové plody slivoně švestky patří k tradičním průvodcům podzimu. Je to jedno z neoblíbenějších druhů ovoce, které je plné vitamínů a hodí se do koláčů i knedlíků. Pokud ji na zahradě ještě nepěstujete, měli byste to napravit. Kdy vysadit švestku? Nejlépe právě teď.

Pokud uvažujete o výsadbě švestky, je právě teď nejvyšší čas, aby do zimy stromek ještě stihl zakořenit. Když ji dobře zasadíte a dáte ji přiměřenou a správnou péči, odmění se vám chutnými a šťavnatými plody.

Když na podzim, tak až v říjnu

Protože nastal podzim, je nejlepší vysadit švestky prostokořenné. Pořídit si je můžete nejen v zahradnictví, ale také od zkušených pěstitelů. Švestky se vysazují v druhé polovině října a má to svůj opodstatněný důvod. Teprve v tuto dobu mají pěstitelé možnost ji vytěžit a nabídnout obchodníkům. Kdybyste se rozhodli udělat to dříve, letošní letorosty by byly ještě nevyzrálé.

Po výsadbě můžete zeminu kolem stromku lehce udusat a nezapomeňte švestku zalít. Zdroj: profimedia.cz

Správné stanoviště je základ

Dá se říct, že výsadba švestek se v postupu neliší od jiných ovocných stromků, např. jabloní nebo hrušní. Začněte výběrem vhodného stanoviště, kde pro začátek vytvořte jámu o rozměrech zhruba 50 x 50 x 50 cm. Vykopanou zeminu si dávejte stranou. Ještě než stromek usadíte, mírně pokraťte kořeny, které mohou být po vyndávání ze země u prodejců, a také po transportu lehce poničené. Stromku udělá také velmi dobře, když jej tak na jeden den před výsadbou vložíte na několik hodin do kyblíku s vodou. Déle však určitě ne, hrozilo by přemokření.

Připravte švestce správné prostředí

Aby se vaší nové švestce dařilo co nejlépe, dejte na dno jámy vrstvu kvalitní zeminy, na kterou stromek později pečlivě usadíte. Před sázením je dobré zatlouct do jámy pevný dřevěný kůl, ke kterému budete moci stromek nakonec přivázat. Až budete stromek vysazovat do takto připraveného prostoru, dbejte v každém případě na to, aby místo roubování bylo nad zemí a kořeny směřovaly volně dolů.

Vezměte si k ruce pomocníka

Velmi se vám bude hodit, když na výsadbu nebudete sami, ale budete mít k sobě i někoho dalšího, kdo stromek přidrží, abyste měli volné ruce na přihazování zeminy do jámy. Během toho je dobré stromek lehce povytahovat a následně znovu spouštět dolů, aby se zemina dostala rovnoměrně ke všem kořenům a do všech mezer mezi nimi. Po výsadbě můžete zeminu kolem stromku lehce udusat a stromek také zalít. Pak už jen přivažte novou švestku k připravenému kůlu. Nejlépe je k tomu využít jutové úvazky nebo provázek.

Stejně jako u ostatních ovocných stromů je potřeba i u švestky usměrňovat korunu stromu v růstu správně voleným řezem. Zdroj: profimedia.cz

Řez po výsadbě

Stejně jako u ostatních ovocných stromů je potřeba i u švestky usměrňovat korunu stromu v růstu správně voleným řezem. Protože však tento druh ovocných stromů neroste tak mohutně, klidně nechte více kosterních větví, které by měly být rozmístěny nejlépe po obvodu kmene do všech světových stran. Pokud je stromek opravdu rozvětvený, použijte s klidem i různé rozpěry nebo větve stáhněte pomocí provázků tak, aby se koruna vyvíjela do šířky a dovnitř se dostávalo dostatečné množství světla. Vzpřímené výhony, které se nazývají vlky, odstřihněte všechny. Ve formování koruny pokračujte i v dalším roce výchovným řezem. Ten dělejte až do té doby, dokud není koruna úplně založená. Při zakracování stříhejte výhony vždy tak, aby poslední pupen směřoval ven. A jaký tvar koruny je u švestek ten nejlepší? Je to pyramida.

Kterou si vybrat odrůdu?

Nejlepší a nejdoporučovanější je pěstovat odrůdy, které jsou odolné proti šarce, chorobě virového původu. Léčit se v podstatě nedá, a když je touto nemocí strom napaden, postupně chřadne, až zcela uhyne. Mezi takové odrůdy patří např. Carpatin, Gabrovská, Haganta, President a Presenta.

Zdroje: www.garden-cs.desigusxpro.com, www.living.iprima.cz, www.garlo.cz