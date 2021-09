Kdy vysazovat tulipány a další cibuloviny: Která ze dvou možností je lepší?

Také se vám rozechvěje srdéčko při každém pohlédnutí na nádherně kvetoucí cibuloviny? Tulipány, narcisy, krokusy, modřence! Víte, že září je ideální dobou na vysazení tulipánů? Nepropásněte možnost vysadit si pestrobarevné jarní květiny.

Chcete tulipány na jaře? Sázejte v září!

Jak jsou nádherné tyhle jarní květy. Jsem z nich unešená už teď, i když na jejich kvetení budu čekat celou zimu. Okouzlující cibuloviny je pěkné mít i v květináči doma na okně, ale jednoznačně nejlépe se jim daří v zahradě nebo předzahrádce. Abyste měli krásně barevné jaro i před vašimi dveřmi, je potřeba vše naplánovat a nakoupit cibulky už teď! Nejlepšími měsíci na výsadbu jsou září a říjen.

Nenechávejte tulipány o samotě. Nejlépe vyniknou ve velkém množství. Zdroj: Ben Jones / Shutterstock.com

Vysaďte i další cibuloviny

Hned uvidíte, že sázení tulipánů či hyacintů není vůbec nic těžkého. Pamatujte, že osamělá rostlina sice potěší, ale takový jarní solitér je téměř trapný. Ještě to prostě něco chce! Buď více barevných variací téže rostliny, anebo si vytvořte „ostrůvek“ cibulovin, kde najdete ty úplně malé a drobné krokusy, ale i vysokánské tulipány. A co teprve okrasný česnek? Nekvete tak brzy jako ostatní cibuloviny, ale jeho majestátní fialová květenství mi vždy neobyčejně imponovala. Chcete je taky? Cibuloviny je nelepší vysadit už na podzim.

Allium giganteum čili okrasný česnek má nádherné obrovské palice květů. Zdroj: Profimedia

Proč čekat na výsadbu tulipánů na září?

Září je ideálním časem výsadby tulipánů, ale záleží to i na venkovní teplotě. Podmínky ideální pro výsadbu narcisů, sněženek nebo modřenců nastanou v okamžiku, kdy denní teploty klesnou pod 12 stupňů Celsia. Pro tulipány a nesmírně aromatické hyacinty by měla teplota klesnout až pod 9 stupňů. Nicméně nejdůležitější je, aby v noci ještě nemrzlo.

Mohu vysadit tulipány i jindy?

I jarní sázení je možné, ale posune se tím kvetení. Počítejte s tím, že na jaře vysazené cibuloviny budu kvést za 6 až 13 týdnů. Potřebují totiž ještě před rozkvetením růst, a to ideálně v chladném počasí. Navíc květy v horku začínajícího léta už moc dlouho nevydrží. Závěr? Jde to, ale už to není ono. Neváhejte a nakupte cibule. Naplánujte jak a kde je zasadit a těšte se. Je to napínavé. Až na jaře se dozvíte, jak bude váš záhon vypadat.

Tulipány vysazené na jaře pokvetou až velmi pozdě a jen krátce. Zdroj: Nadezda Verbenko / Shutterstock.com

Jak vysazovat tulipány a cibuloviny

Nezapomeňte postupovat podle instrukcí na obalu nebo si najděte správnou hloubku a vzdálenost výsadby pro každý druh. Obecně se používá pravidlo, které říká, že hloubka zasazení cibule musí být dvoj až trojnásobkem výšky konkrétní cibule. Tulipány se sázejí až do hloubky čtyřnásobku výšky cibule, aby odolaly mrazu. Cibulky se vždy sázejí kořínky dolů, případně bokem. Obráceně zasazená cibulka asi nezajde, ale růst jí jen ztížíte. Půda by měla být propustná a humózní. Stanoviště může být slunné, ale i stín zvládají cibuloviny dobře. Pokud se rozhodnete vysadit více cibulovin, pak nešetřete na množství. Jak jsem již zmiňovala, solitéry v holé předzahrádce nevyniknou. Sluší jim společnost! Vyšší druhy dejte dozadu a menší vzrůstem vpřed, aby vám vznikla krásná podívaná a všechny květy měly místo vyniknout.

Těšíte se už na tulipány a hyacinty? Já moc!

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, zena-in.cz