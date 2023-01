V lednu je ideální čas pro výsev letniček. Jedině tak získáte úžasné sazenice

Odpočívá vaše zahrada nebo máte pořád co dělat? Myslíte už na další sezónu? Můžete začít výsevem už v lednu a únoru. Některé letničky, ale i trvalky se totiž hodí k výsevu už nyní a do jara vám krásně narostou, zesílí a po zmrzlých je pak vysadíte ven.

Už vlednu se můžete chystat na zahradu

I když se může zdát, že v lednu každý zahrádkář může, jak se říká, hodit nohy na stůl, není to tak docela pravda. Rozhodně můžete zahradu nachystat na zimu bez vaší přítomnosti, což je docela obvyklé na chatách a chalupách, kde netrávíme chladné měsíce.

Kadeřávek dodá vitamíny i v zimě. Zdroj: Ruud Morijn Photographer / Shutterstock.com

Nicméně každá zahrada je jiná a co si kdo zasel, to i sklidí. A to doslova. V lednu tedy může přijít na řadu sklizeň zimní zeleniny. Můžete si také nachystat rouby peckovin, sestřihnout neopadavé keře, které však nekvetou brzy z jara či na starém dřevě. A pokud není sníh, maličko můžete pomoci i trávníku rozsypáním kompostu či vápněním.

V lednu je také poslední možnost ochránit stromy před změnami teplot nátěrem vápenným mlékem, dokončit údržbu zahradnického náčiní nebo také zkontrolovat uskladnění ovoce a zeleniny, rostlinných hlíz a cibulek.

V lednu zkontrolujte také jezírko či jiné nádrže s vodou, aby nezamrzly. Zdroj: Profimedia

Některé letničky i trvalky lze chystat už v lednu

Už v lednu a případě v únoru je také čas začít s předpěstováním některých rostlin. Pokud se vám do toho nechce, budete mít možnost rostliny zakoupit později až k sázení, ale vše má svá pro i proti.

Rostliny potřebují k růstu teploty okolo 10 °C. Zdroj: Shutterstock.com / Robin Phinizy

Co vysévat v lednu?

Jestliže si chcete udělat radost klíčícími rostlinkami a vypěstovat si pěkné sazenice vlastními silami, rozhodně můžete začít nyní. Které rostliny se hodí k výsevu už teď?

K lednovému výsevu a předpěstování sazenic se hodí petúnie a lobelky, určitě také ale afrikány čili aksamitníky, astry a ostálky. Předpěstovat si můžete ze semen setých v lednu také trvalky jako jsou dračíky, pelargonie, šalvěj, begonie či karafiáty, ale i jednoleté či víceleté druhy verbeny či některé druhy náprstníku.

Pokud plánujete předpěstování různých druhů, nezpomeňte si je označit. Zdroj: Shutterstock.com

Předpěstování ve skleníku, pařeništi i na parapetu

Všechny tyto květiny můžete začít pěstovat ve skleníku, dobrém pařeništi nebo na parapetu okna chladnější místnosti. Rostlinky nebudou potřebovat jen příhodné teploty, ale také dostatek světla. Zpočátku můžete nechat semínka vyklíčit i v teplotách blízkých pokojovým, ale k růstu drobných klíčků je vhodnější teplota mezi 8 až 10 °C.

Půda můsí být bohatá na živiny, lehká a kyprá. Zálivka je nutná častá, ale ne na list, a hlavně musí dobře odtéci, aby nezačaly uhnívat kořínky.