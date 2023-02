Tyto letničky musíte vysévat už teď v únoru, jinak vám v létě nevykvetou

Únor je dobou, kdy lze začít s předpěstováním letniček, ale i trvalek či zeleniny. Víte, které letničky už vysít a nechat klíčit na parapetu, v pařeništi nebo skleníku? Začněte s pěstováním letniček už teď a budete se moci těšit jejich květy celou sezonu.

Zdroje: www.pestik.cz, www.receptyprimanapadu.cz

Únor ve znamení předpěstování

Jaro se blíží mílovými kroky, ale stále je příliš chladno na výsev mnohých rostlin přímo do záhonu. Především letničky, které by měly u nás venku příliš krátký rok a nestačily by proto ani kvést, je nutné předpěstovat si je už nyní. Pak vám budou zdobit zahradu po celou teplou část roku, která je ideální pro jejich růst. Jaké letničky můžete začít předpěstovávat už v únoru?

Výsev v únoru se dělá takzvaně pod sklo, tedy ve skleníku nebo pařeništi či na parapetu doma. Zdroj: Jon Naustdalslid / Shutterstock

Letničky potřebují začít růst brzy

V únoru je můžete vysít na parapetech, v pařeništi či ve skleníku a po zmrzlých vysadit. Tyto letničky vám pak během června a později rozzáří záhonky a předzahrádky. Je s nimi sice práce, ale na druhou stranu jsou to krásné zdobné kytky, které si málokdo odepře. Nákup sazenic se prodraží, a proto je předpěstování více než jen dobrý nápad.

Semena potřebují k růstu lehký substrát, vláhu, vzduch i světlo. A hlavně ideální teplotu. Zdroj: Profimedia

Zemina pro předpěstování je nutná kyprá, ideálně lehká a dobře držící vláhu. Výsev je vhodnější spíš mělký než příliš hluboký, mnohá semena totiž potřebují ke klíčením i světlo. Pro výsev se hodí k tomu určené výsevné misky, ale také jiné pomůcky, recyklované kelímky či jiné nádoby, na jejichž tvaru rostlinám nijak nezáleží, jen je nutné udržet semínkům i klíčkům dostatečnou vlhkost a teplotu.

Co a kam sít? Podívejte se na to, jak připravit ukázkový roční pěstební plán podle stejnojmenného video příspěvku z kanálu Zahrada:

Které oblíbené letničky můžete sít už teď v únoru?

Aksamitník čili afrikán je možné vysít v únoru, ale i později. Nemusíte se obávat, že něco propásnete, čas máte až do dubna. Venkovní výsev je možné v dubnu a květnu.

Aksamitník čili afrikán je oblíbená letnička, kterou můžete vysít pod sklo i v únoru. Zdroj: Josef Černý

Begonie rostou pomalu, a proto se začíná s předpěstováním již v lednu, únor je také vhodným měsícem.

Hledík se vysévá pod sklo už v ledu a až do března, pokvete vám pak od začátku léta až do konce.

Krásnoočko se vysévá k předpěstování během února až dubna.

Lobelky patří k rostlinám, které je skutečně nutné vysít ve velkém předstihu, tedy nejlépe už v lednu, maximálně v únoru. Pokud je chcete mít i letos z vlastních zdrojů, určitě je nezapomeňte vysít právě v těchto dnech.

Využijte únoru k předpěstování lobelek. Zdroj: Profimedia

Měsíček čili Calendula je také letnička, která se vysévá už v únoru pod sklo, od března už je to možné i venku.

Petúnie jsou oblíbené letničky, které na mnohých oknech nahradily vytrvalé muškáty. Jejich výsev pod sklo či předpěstování doma jsou možné už od února, ale až do dubna.

Povijnice patří ke svlačcovitým a můžete si vybrat z několika barevných variant. Výsev je možný od února do dubna pod sklo.

Povijnice může mít květy různých barev, vypadá nepřekonatelně na opoře, po které se může pnout. Zdroj: Profimedia.cz

Sléz můžete také vysetí v únoru pod sklo, od dubna už je vhodné vysévat i přímo do záhonu ven.

Třapatkovky – echinacey i často zaměňované třapatky – rudbekie je možné vysévat od února do března až dubna pod sklo a vaše záhony budou zdobit až do podzimu.

Verbena čili česky sporýš je krásná letnička, které vyhovuje únorový výsev pod sklo, nicméně můžete tak učinit i v březnu a dubnu.

Verbenám vysejte už v únoru a vypěstujte krásné zdravé sazenice. Zdroj: shutterstock.com

Stračka také patří mezi letničky s možností výsevu na chráněné stanoviště, respektive do pařeniště nebo skleníku během února až dubna.

Přímo do záhonu můžete vysít třeba ostropestřec mariánský, předpěstovat můžete také bazalku nebo majoránku.