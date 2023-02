Poslední možnost vysévat papriky a dočkat se úrody! Návod krok za krokem

Ještě jste nezaseli semínka paprik? Měli byste to udělat co nejdříve, jinak promeškáte pravý čas kvůli jejich dlouhé vegetační době. Ať už se jedná o papriky k jídlu nebo ty, které se využívají na koření či jako lék, všechny druhy paprik se vysévají stejným způsobem. Kdy a jak vysévat doma papriky?

I když se venkovní teplota pohybuje stále nízko, čas na výsev paprik nadešel. A proč byste měli vůbec papriky pěstovat doma od semínka? Má to spoustu výhod! Takto vypěstované rostlinky paprik jsou mnohem silnější, čímž se stávají i odolnějšími proti chorobám a škůdcům. Zároveň budete mít jistotu, jakou odrůdu paprik pěstujete a můžete si vybrat pro sebe ty nejlepší.

Při výsevu paprik nepodceňujte kvalitu substrátu

Podrobný návod, jak vypěstovat papriky krok za krokem už od semínka, můžete vidět ve videu:

Než začnete vysévat, měli byste mít připravený kvalitní substrát s nízkým obsahem živin a pH 6-8. Mezi velmi vhodné substráty se řadí především Agroperlit, ve kterém nesídlí žádné zárodky plísní ani hub.

Jak vysévat semínka paprik?

Nasypte do květináče nebo truhlíku výsevní substrát, který zarovnejte. Semínka vysévejte tak, aby každé mělo okolo sebe prostor alespoň 1 centimetr čtvereční. Poté zasypte už jen malou vrstvou substrátu, přibližně 0,5-1 cm.

Semínka paprik namočte

Pokud chcete urychlit klíčení semínek, namočte osivo den předem do vlažné vody. Po jejich výsevu dbejte na to, aby v misce pod květináčem byla neustále voda do výšky přibližně jednoho centimetru.

Semínka paprik zavlažujte v intervalech, aby suchost i vlhkost půdy byla vyrovnaná. Zdroj: Shutterstock

Pozor na světlo a výkyvy teplot!

Aby se semínkům dobře dařilo, měli byste jim zajistit ideální prostředí, kde se teploty nijak zvlášť nevykyvují. Truhlíky umístěte na jižní nebo východní parapet, kde na ně bude svítit sluníčko. Dokud nevyklíčí, můžete je ponechat i blízko topení, kde se teplota pohybuje až do 30 °C. Teplo jim dělá dobře a klíčení můžete očekávat o něco dříve.

Přesazení po vyklíčení

Sazeničky by měli vzejít do 14 dnů. Jakmile budou dosahovat jednoho centimetru, přesaďte malé papriky do truhlíku se substrátem, který je určený k pěstování. Poté je už můžete pěstovat při teplotě kolem 20 °C. Nezapomeňte na průběžné zavlažování a přihnojování jednou týdně.

Sazenice papriky mějte neustále na slunném místě. Zdroj: Shutterstock.com

Výsadba sazenic paprik na záhon

Pokud máte na zahradě skleník nebo fóliovník, výsadbu můžete provést již v polovině dubna. V případě výsadby na volný záhon tak učiňte až v polovině května po zmrzlých. Týden před výsadbou rostlinky otužujte.

Jestliže se budete chystat vysazovat kvetoucí rostlinky nebo již se zárodky plodů, měli byste jim je před vysazením odstranit. Po výsadbě už jen zavlažujte v pravidelných intervalech, aby mezitím zemina také dostatečně proschla, čímž zajistíte náležitý přístup vzduchu ke kořenům.

