Lidé se často dohadují, kdy je nejlepší rosit vinici. Je to ráno nebo večer? Konečně se naskytla odpověď. Podívejte se, kdy je nejlepší rosit vinici, aby vaše víno bylo co nejkvalitnější.

Jako první je důležité vědět, jaké je nejlepší místo na pěstování vína. Kde mít svou vinici, kde vám víno bude nejlépe růst a bude mít ty nejpříznivější podmínky. Možná budete překvapeni, ale odpovědí je poušť. Přesně tak, suché a slunečné místo. Je to kvůli tomu, že déšť a srážky mohou růst vína a jeho kvalitu značně zkomplikovat. Dva důvody, proč je déšť pro víno nepříznivý, je čas a jeho dávka. Jelikož nejste polobozi, nemůžete déšť kontrolovat a nemůžete ani kontrolovat, jestli bude pršet jen hodinu, nebo celý večer. Jenže, bohužel, v Česku poušť tak snadno nenajdete. Vinice budete mít potřebu zalévat pravidelně, a proto je ideální pro ni najít takové místo, kde svítí hodně slunce a zároveň budete moci kontrolovat její zavlažování.

Video, jak pěstovat vinnou révu, najdete na Youtube kanále ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Jak se správně rosí vinice

Není to nic složitého. Je jen důležité, abyste se drželi několika pravidel. Jako první, aby vám víno správně rostlo, je důležité, aby sazenice byly alespoň 80 centimetrů od sebe, aby se mezi sebou nekřížily a měly dostatek prostoru. Poté je naprosto zásadní vybrat správný způsob zavlažování. Kapkové zavlažování je ideální způsob pro rosení vinice. Výhodou je nižší odpařování než jiné zavlažovací prostředky. Také vám ušetří výnosy za vodu, hnojivo a podobně. Budete také moci kontrolovat, jak moc vody se dostane k vašemu vínu a co je nejdůležitější, budete si moci určit čas, aby byla vinice zavlažována pravidelně.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete, aby se vám vinice hezky rozvíjela, je důležité pro ni najít místo, ke kterému bude mít co nejmenší přístup déšť.

Kdy rosit vinici

Je důležité, abyste zalévání přizpůsobili počasí. Pokud víte, že přichází období dešťů, vinici zalévejte 10 dní před začátkem dešťové sezóny, během dešťů se věnujte révě a jejím úpravám. Až skončí dešťové období, chvíli počkejte, než vinice vstřebá všechnu vodu z deště. To může trvat zhruba 5-10 dní: Poté můžete opět zavlažovat. A nyní důležitá otázka. V jakém denním období zalévat vinici. Odpověď je jasná. Roste vinici v takovou hodinu, kdy je co nejchladněji. Značka ideál je brzy ráno, ale když zapomenete, můžete to napravit při večerních hodinách.

Zdroje: www.usgs.gov, www.vinarskydum.cz