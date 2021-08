Proč založit vyvýšený záhon právě v srpnu? Jak a co do něj zasadit

Zjistili jste přes léto, že máte na zahradě příliš jílovitou, písčitou, kyselou nebo zásaditou půdu a rostlinám se u vás nedaří? Se zahradničením nemusíte skončit ani složitě měnit vlastnosti zeminy. Stačí si založit vyvýšený záhon.

Co je to vyvýšený záhon

Vyvýšený záhon je takový záhon, který je umístěný nad stávajícím terénem. Při jeho zakládání si tvoříte vlastní substrát podle potřeb pěstovaných rostlin. Umístit ho můžete kamkoli. Na terasu, na příjezdovou cestu, i na místo původního záhonu.

Výhody vyvýšeného záhonu

Mimo ovlivňování vlastnosti substrátu nemusíte půdu kompostovat ani hnojit. Vyvýšený záhon také poskytuje lepší mikroklimatické podmínky a podporuje tak rychlost růstu. Také ho nemusíte tak často zalévat. Vyvýšený záhon nezajímá krtky a omezená činnost je i u jiných škůdců, jež se k rostlinám dostávají cestičkami v podzemí. Další výhodou je, že při pletí plevele nemusíte klečet a krčit se.

Díky humusu vyvýšený záhon nevysychá tak rychle Zdroj: Patrick Daxenbichler / Shutterstock.com

Kdy založit vyvýšený záhon

Vyvýšený záhon můžete založit v průběhu celého roku. Pokud však tušíte, že na jaře budete mít spoustu práce, postavte si ho v srpnu. Nejenže si přes zimu můžete naplánovat, co budete pěstovat, ale ještě vám do prvních mrazíků vyroste chutná zelenina. Další výhodou je, že na spodní vrstvy využijete odpad, který jste přes léto vyprodukovali. Celá náplň záhonu se navíc přes zimu uleží a půda tak bude na jaře úrodnější.

Jak založit vyvýšený záhon

Ke stavbě budete potřebovat hlavně konstrukci, která bude tvořit okraje záhonu. Ta může být tvořena starými trámy, kládami, plechy nebo cihlami. Výška a délka záhonu závisí na vašich prioritách. Jednu třetinu vyložte starými větvemi, ty zasypejte listím a kvalitním kompostem. Funkce spodní vrstvy je drenážní. Měla by tedy skvěle odvádět přebytečnou vlhkost, a zároveň přivádět vzduch, aby kompost stále tlel. Každá vrstva by měla mít 20-30 cm. Horní část je tvořena substrátem. Do metrového záhonu ho budete potřebovat cca 400 litrů. Zkombinovat ji můžete s půdou ze zahrady. Můžete tak ušetřit nemalé peníze.

Na stavbu vyvýšeného záhonu použijte obyčejné desky. Zdroj: Shutterstock.com / jgolby

Co zasadit v srpnu

Jakmile máte záhon připravený, je na čase vysadit zeleninu. Až do prvních mrazíků můžete sklízet ozimé druhy listového salátu, například odrůdu Humil. V průběhu celého měsíce můžete vysazovat ředkvičky. Jejich průměrná vegetační doba je 40 dnů, takže si na nich pochutnáte již během září. Pokud máte čas, do 20. srpna si vysaďte cibuli odrůd Augusta nebo Hiberna. Již na podzim ji můžete uskladnit ve svazcích. Jste-li milovníkem špenátu, neměli byste na něj zapomenout ani v srpnu. Sklízet ho můžete již začátkem října. Špenátu vyhovuje kyprá půda s kvalitním kompostem. Další zeleninou, která vám dodá potřebné množství vitamínu C, je mangold. Sklízet ho můžete do poloviny října.