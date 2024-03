Chcete zahrádku plnou bohatých cuket? Klíčem je výsadba dle lunárního kalendáře a správná příprava semínek. Březen a duben jsou ideální pro sázení. Připravte se na zázraky ve vaší zahradě a užijte si radost z vlastnoručně pěstovaných cuket.

Víte, že cukety nejsou v zahradničení žádným velkým oříškem? Správný čas a pár triků vám mohou zajistit bohatou sklizeň těchto lahodných plodů. Jak na to, ať máte z vaší zahrady co nejvíce radosti?

Jak pěstovat zelenou cuketu ze semen Cucurbita pepo, to se dozvíte v tomto videu z kanálu eChaluparka:

Výsadba podle lunárního kalendáře: Kouzlo starých časů

Naše babičky to věděly dobře – rostliny, které jsme vysadili v souladu s lunárním kalendářem, rostou jako z vody. A cukety nejsou výjimkou. V březnu se pro sázení sazenic doporučují dny 1.-6., 13., 14., 17.-19. a 26.-31., přičemž ideální pro cukety jsou 13.-19. března. V dubnu zase sázejte klidně 1., 2., 5., 6., 10., 11., 14., 15., 21.-23. a 25.-30., ale pro cukety si vyhraďte období 10.-15. dubna. Tyto dny jsou jako magické okno, kdy se vaše rostlinky chytí nejlépe.

Správné máčení semínek: Malý krok pro zahrádkáře, velký skok pro cuketu

Semínka cukety mají tvrdý obal, takže je dobré je před výsadbou na několik hodin namočit do vlažné vody – ideálně na 3 hodiny. Tato péče se obzvlášť hodí pro semena, která jste si uchovali sami, a ne ty kupované. A co substrát? Cukety milují lehkou půdu – směs dvou částí rašeliny a jedné části písku, kterou můžete obohatit trochou humusu a popela. Dvě semínka do jednoho kelímku jsou ideální – později necháte jen to silnější klíčit.



Pokud vyséváte do velké nádoby, semínka rozprostřete do 3 cm hlubokých brázd s rozestupy cca 10 cm. A nezapomeňte: nádoby přikryjte fólií, abyste vytvořili skleníkový efekt. Fólii nechte, dokud se neobjeví první listy, což obvykle trvá 3-5 dnů. Zalévejte každých 4-5 dnů, až do chvíle, kdy sazenice přesunete do venkovního záhonu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mladé rostlinky potřebují zhruba 25 dní, aby dorostly a posílily.

Přesun cuket do zahrady: Načasování je klíčové

Mladé rostlinky potřebují zhruba 25 dní, aby dorostly a posílily. Dbejte na to, abyste je příliš nedrželi ve vnitřních prostorách – příliš dlouhý pobyt v květináči může poškodit kořenový systém při přesazování, což se pak negativně projeví na celkovém zdraví rostliny i úrodě. Klíčem k úspěchu je správné načasování a šetrný přesun do vaší zahrady.



Tak a teď už víte vše důležité pro úspěšnou výsadbu cuket. Nebojte se experimentovat a přizpůsobit tyto rady svým zkušenostem a podmínkám ve vaší zahradě. Přeji vám bohatou sklizeň a spoustu zábavy při zahradničení. Hodně štěstí!

