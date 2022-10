Zahrada jako u babičky: Je ideální čas vysadit lilie, pozor ale na chyby

Lilie jsou často nazývány královnami květin a jejich exotický vzhled je výraznou dominantou každé zahrady. Jejich pěstování není nijak náročné a zvládne ho i každý začátečník. Využijte období podzimu, kdy je možné tyto krásky zasadit.

Lilie (Lilium)

V současné době si můžete vybrat z mnoha různých odrůd a kultivarů, které lze pro budoucí kompozici různě kombinovat. Nepřehlédnutelné elegantní květy lilií bývají často v odstínech bílé, růžové, žluté, oranžové, fialové, červené či nachové. Výhodou těchto půvabných květin je jejich mrazuvzdornost a nenáročná péče. Pokud již na zahradě nějaké lilie máte, nemusíte jejich cibulky zazimovat, ale lze je ponechat v půdě celý rok.

Jak na výsadbu lilií se můžete inspirovat na videu zde:

Pořiďte si nové cibulky

Lilie je nejlepší vysadit právě nyní na podzim, a to zhruba do konce října. Některé druhy lilií je možné vysazovat i na jaře. Vždy je nutné mít kvalitní cibule, a proto si je pořiďte buď ve specializované prodejně, anebo od zkušeného zahradníka. Koupené lilie vysaďte co nejdříve, nebo je do doby výsadby skladujte v chladnu. V teple by se vám mohly znehodnotit předčasným rašením.

Ideální čas pro výsadbu lilií je říjen. Zdroj: Shutterstock

Cibulky před výsadbou připravte

Než vložíte cibule lilií do zeminy, měli byste je očistit a zbavit poškozených šupin a nekvalitních kořenů. Poté je posypte práškovým dřevěným uhlím nebo je namočte do fungicidu. Pokud se vám budou zdát některé cibulky svraštělé, nejde o žádnou zásadní vadu. Stačí, když je na 2 až 3 dny vložíte do vlhké zeminy, kde absorbují vlhkost.

Jakou půdu lilie vyžadují?

Liliím v žádném případě nevyhovuje přemokřená, ani příliš suchá zemina. Velmi se jim daří na vyvýšených záhonech nebo mírných svazích, kde je dobrý odtok vody. Dopřejte jim hlinitopísčitou neutrální až mírně kyselou půdu, která je dostatečně kyprá. Nic se nestane, když ji navíc vylepšíte rašelinou nebo kompostem.

Jak lilie vysadit správně

Lilie byste měli vysadit do hloubky, která je zhruba trojnásobná jako délka cibulek. Díky tomu rostlině zajistíte dostatečnou ochranu. V zimě před mrazy a v létě před horkem a přehřátím. Na dno každé vyhloubené jamky položte zhruba 5 cm vrstvu kamínků nebo písku a pak vložte cibuli. Kořínky pečlivě rozložte, obsypte je hrubším pískem a pak zasypte zeminou. Zasazené cibulky lilií mírně zalijte, jejich kořeny budou růst rychleji. Jen pozor na přemokření, které lilie nesnášejí.

Kořínky pečlivě rozložte, obsypte je hrubším pískem a pak zasypte zeminou. Zdroj: shutterstock.com

Zvolte správné stanoviště

Vždy si nejprve dobře rozmyslete, kam lilie vysadíte. Tyto květiny potřebují k správnému růstu slunce, ale zvládnou i polostín. Zkušení pěstitelé se drží pravidla, že by lilie měly mít horní část na slunci a spodní ve stínu.

