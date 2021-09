Zastřihávání vlčího bobu: Jak to udělat, aby byl krásný a neničil zahradu?

Vlčí bob nám krášlí zahrady od nepaměti. Ale víte, v jakém období se má lupina zastřihávat? Pokud ne, přečtěte si dnešní článek, který je na střih lupiny zaměřen.

Vlčí bob je nádherná rostlina, která má místo ve většině zahrad, ale je rozšířena i ve volné přírodě. Jeho pěstování není nijak náročné. Dokonce si ho můžete zkusit vypěstovat i v květníku, bob to zvládne.

Vlčí bob mnoholistý Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Staykov

S lupinou opatrně!

Pokud má vlčí bob na vaší zahradě své místo, měli byste si dávat pozor na to, aby se vám nerozmnožil do celého prostoru. Důvod je logický – lupina je invazivní druh rostliny, která pochází ze Severní Ameriky, a neměla by se tu moc ve velkém rozrůstat, protože vytlačuje „naše“ rostliny. Ve volné přírodě s ní mají problém například zemědělci, na pastvinách se totiž rozmnožuje velice snadno, protože se jí skot vyhýbá – je hořká a jedovatá. Tím pádem jí nic nebrání k vysemenění a rozmnožení.

S lupinou mají problém i ochránci přírody, protože se lupina množí rychlostí blesku a nevědomky utlačuje i vzácné druhy rostlin.

Jak zabránit přemnožení lupiny

Osobně mám vlčí bob na zahradě taktéž. Léta letoucí má vymezený kout, ale naštěstí se nikdy nerozrostl tam, kam nemá. To se ne každému poštěstí.

Pokud se teprve chystáte lupinu vysadit, umístěte jí nejlépe mezi trvalky, letničky, bylinky nebo okrasné trávy a myslete na to, že se časem nejspíš rozmnoží.

Vlčí bob je schopen nasadit květ i třikrát ročně, což je oku lahodící, ale navíc práce pro vás. Než si vlčí bob vytvoří semena, je nutné ho šmiknout, jinak se vysemení po celé zahradě. Tím zabráníte množení a podpoříte rostliny v dalším kvetení.

Lupina vlčí bob je trvalka okrasná i užitečná Zdroj: Sergey Borisov_88 / Shutterstock.com

Vlčí bob jedlý i jedovatý

Vlčí bob je pro zvířata jedovatý! Pokud například ovce spořádá 100 g semen, otrava je na světě jedna dvě a v souboji na život a na smrt vyhrává většinou bohužel spíše lupina. Velké množství odrůd, které si pořídíte v zahradnictví, jedovaté nejsou.

Pro člověka jsou některé druhy lupiny dokonce jedlé. Je bohatá na bílkoviny a vyrovná se i sóje. Oproti sóji obsahuje pouze 10% tuků.

Trhejte lupinu do vázy

Na svých toulkách po české přírodě si vlčí bob s čistým svědomím utrhněte do vázy. Nabádá k tomu i Správa KRNAP, která má s vlčím bobem také nemalé problémy. Uděláte radost sobě tím, že vám lupina bude na chvíli zkrášlovat byt či dům, a radost bude mít i příroda, protože v tomto případě platí – utrhnutá lupina, dobrá lupina.

Lupina v květináči

Vlčí bob si můžete vysadit i do květináče, jen si vyberte vhodnou odrůdu. Například Lupini Red je do květníku ideální a rozkvete vám překrásnými růžovočervenými květy. Vyklíčí vám přibližně za 14 dnů (při teplotě 17°C).

Vlčí bob můžete pěstovat i v květnících. Zdroj: shutterstock.com

Vlčí bob do zahrádky

Přímý výsev je možný od dubna do června. Semena zatlačte asi 2 centimetry do půdy, ideální spon je 30 x 30 cm. Lupina vám bude vděčná za slunné stanoviště, ale nepohrdne ani polostínem.

