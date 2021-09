Kerblík je plevel i skvělá léčivka. Jak se ho zbavit a jak ho využít pro zdraví

Kerblík svým vzhledem připomíná petrželku. Má zajímavou vůni a jemnou chuť. Naši předci ho ve velkém sbírali nebo pěstovali a využívali nejen v kuchyni, ale také jako účinnou léčivku. Jak tuto staročeskou bylinku zpracovat?

Rod Kerblík (Anthriscus) zahrnuje patnáct druhů. V naší přírodě najdete čtyři z nich. Nejinvazivnější je kerblík lesní. Ten je považován za plevel, který se těžko ničí. Starší rostliny dřevnatí, a proto nejsou vhodné ke konzumaci ani pro lidi, ani pro zvířata. V zahrádkách se nejčastěji vysazuje kerblík třebule (Antriscus cerefolium). Už v období antiky byl oblíbenou kuchyňskou zeleninou. Později se začal pěstovat v klášterních zahradách jako léčivá bylina. Naši předci mu přezdívali „stoklasa" nebo „stokláska". Ve své kuchařce ho zmiňuje i Magdalena Dobromila Rettigová. Ta ho přidávala do tvarohových koláčů nebo do omáček.

Kerblík lesní

Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) je méně známým bratrem kerblíka třebule. Jeho léčivé účinky jsou však téměř stejně významné. Bohužel, jelikož se mu daří v půdě bohaté na dusík, často se vyskytuje jako plevel u polí nebo záhonů hojně hnojených močůvkou. Roste také na vlhčích loukách, v příkopech u polí, na mezích, v lesích či v zahradách podél plotů ve stinných místech. Poznáte ho lehce. Je vysoký 50-120 cm, lodyha je na bázi chlupatá a listy jsou dvakrát až třikrát zpeřené. Patří mezi první jarní byliny. Voní a chutná po petrželi.

Listy kerblíku chutnají jako jemnější petrželka. Zdroj: Shutterstock.com / Hortimages

Léčivé účinky kerblíku lesního

Rostlina obsahuje silice, flavonoidy, karotin, hořčík, vitamín C a draslík. Má protizánětlivé účinky, je močopudný a podporuje prokrvování tkání. Používá se při bronchitidě, při onemocnění horních cest dýchacích a při zánětlivých onemocněních močových cest. Přidáte-li si ho do koupele, uleví od bolestí kloubů.

Kdy kerblík lesní sbírat

Nejlahodnější jsou velmi mladé výhonky, které mají hráškově zelenou barvu. Na povrchu musí být lesklé. Sbírejte rostliny, které ještě nevykvetly. Tedy v období od brzkého jara do května.

Jak kerblík zpracovat

Bylinu můžete přidat do polévek, do salátů, luštěnin, brambor nebo do omáček. Je dobrou náhražkou petržele, libečku, nebo naťového celeru. Vymačkat si z něj můžete i šťávu. Naši předci ji používali jako jarní očistnou kůru. 1 hrst nakrájeného kerblíku rozmixujte s banánem a 250 ml jablečné šťávy. Zbytky bylinky ve smoothie důkladně rozžvýkejte.

Bylinkové máslo

Z kerblíku lesního si můžete vytvořit i lahodné bylinkové máslo. Stačí, když 2 hrsti listů nasekáte a smícháte je s 250 g změklého másla. To poté natlačte do formičky, zabalte do potravinářské fólie a zmrazte.

Polévka z kerblíku je nabitá živinami. Zdroj: PhotoSGH/Shutterstock.com

Inhalace při bronchiálních onemocněních

Kerblík je také skvělý při léčbě onemocnění průdušek. Listy spařte a inhalujte pod ručníkem 10 minut dvakrát denně.

Jak zničit kerblík

Pokud kerblík lesní na svém pozemku nechcete, budete se muset obrnit trpělivostí. Je totiž značně rezistentní vůči herbicidům. Jeho růst se dá potlačit různými opatřeními jako je zesílené a brzké spásání, aby se zabránilo vysemenění rostlin. Omezte také hnojení močůvkou a kejdou a nahraďte ho vhodným minerálním hnojením. Pokud tato ekologická opatření nefungují, zkuste na pozemek aplikovat růstové herbicidy s účinnou látkou 2,4-DP. Pozor, na hodnotných bylinných loukách se tyto herbicidy nesmí aplikovat.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.bylinkopedie.cz, www.atlasrostlin.cz