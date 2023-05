Pěstovat kedlubny zvládne i nešika: Návod krok za krokem pro obří sklizeň

Začínáte s pěstováním zeleniny a nevíte, jak na to? Například kedlubny jsou skvělou zeleninou, která by rozhodně neměla chybět ani na malém záhonku nebo vyvýšeném záhoně. Vedle klasických menších kedluben jsou tu i jejich olbřímí kolegyně giganty, které byste jistě měli také mít. Jak je pěstovat?

Co byste měli vědět o kedlubnách?

Pěstování kedluben je jednoduchá disciplína. Proto se kedlubny hodí skutečně do každé zahrady, i když nemáte s pěstováním vlastní zeleniny velké zkušenosti.

Co byste měli vědět o kedlubnách, vám také poví v Zahradě zdraví. Na toto podrobné informativní video se určitě podívejte:

Začínáme s pěstováním kedluben

Úspěšné pěstování začíná správným výběrem semen. Promyslete si, jaké kdlubny chce pěstovat. Jarní a podzimní odrůdy se pro horké letní dny nehodí. Některé druhy se hodí k okamžité konzumaci, jiné lze skladovat. Kedlubny můžete pěstovat bílé, nebo fialové. Proto se nad výběrem semen zamyslete.

V květnu je možný výsev rovnou do záhonu, ale pro úplné začátečníky se přece jen víc hodí vysazování předpěstovaných sazenic. Říká se, že kedlubna přežije i přízemní mrazíky, to ale platí až o větších silnějších sazenicích.

S předpěstováním se začíná 6 až 10 týdnů před výsadbou. Sazenice kedluben lze sázet do skleníků, fóliovníků a pařenišť. Pokud je budete sázet na jaře do záhonů, je dobré si připravit i bílou netkanou fólii pro případ velmi studených či dokonce mrazivých nocí, kdy je nutné sazenice přikrýt. Při sázení je třeba dbát na to, abyste nezasadili sazeničky hlouběji, než jak rostly v původní nádobě.

Na bílém pozadí je dobře patrná tvořící se bulva, která musí při přesazení zůstat nad úrovní půdy. Zdroj: Profimedia

Co potřebují kedlubny?

Stanoviště by mělo být takové, aby měla zelenina během dne nejen slunce, ale i polostín či stín. Půda by měla být hlinopísčitá až těžká, vlhčí a humózní. Kedlubny jsou zeleninou druhé trati a mají na prohnojený záhon přijít až rok po pěstování plodin první trati. Těmi jsou například ostatní košťálové zeleniny, pórek nebo brambory.

Kedlubny upřednostňují žádné nebo jen velmi mírné přihnojování zákvasy.

Zálivka i nevhodná sadba mají vliv na dřevnatění a praskání bulv. Příliš dlouhý pobyt na záhoně, letní teploty či přílišné oslunění k dřevnatění také mohou vést. Někdy se bulva nevytvoří vůbec. To se může stát nejen při příliš hlubokém zasazení, ale také pokud vyberte nevhodný druh.

Kedlubna je druh zeleniny, který má růst rychle. Pokuste se o pravidelnou a vydatnou zálivku, díky ní porostou kedlubny rychle a nepopraskají.

Případné žloutnoucí listy odstraňte a zeleninu kontrolujte. Kedlubny mají v oblibně housenky bělásků, dřepčíci nebo slimáci.