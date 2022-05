Nejčastější chyby při pěstování kedluben. Neděláte je také?

Každá zelenina i ovoce jsou nejlepší hned po utržení či vytažení z půdy. Pro kedlubny to platí dvojnásob a pokud nezaspíte, nemusíte se obávat ani dřevnatění. Jak vypěstovat krásně šťavnaté kedlubny? Dejte si pozor na několik chyb, kterých se pěstitelé kedluben nechtěně dopouštějí.

Chyby v pěstování kedluben

Kedlubny jsou jednou z prvních zelenin, kterou můžete nejen zasadit, ale také konzumovat. Vypěstovat ji můžete v klasickém záhonu, ale také na balkoně nebo prostě v menší nádobě. Je to zelenina velmi chutná a šťavnatá, pokud nezačne dřevnatět. Právě tomu je potřeba zabránit. Na co si dát pozor při pěstování kedluben? Čemu se vyhnout, aby nezačaly kedlubny dřevnatět?

Kedlubny jsou oblíbené pro svoji šťavnatost. Zdroj: Shutterstock.com / ajlatan

Chyba v nevhodném stanovišti

Zásadní roli hraje teplota a voda. I když je možné kedlubny dobře předpěstovat a zasadit ven nebo do chráněného záhonu, velmi nízké teploty na počátku pěstování a velmi vysoké na konci jsou problém. Aby byla kedlubna dobrá a šťavnatá, musí růst poměrně rychle. Není třeba vynakládat nějaké nadměrné úsilí v udržení dobré teploty při pěstování kedluben, ale snažte se eliminovat extrémy. Místo, kam kedlubny zasadíte, si dobře promyslete.

Každý rok máte kedlubny a každý rok je jich zbytečně moc? Myslete dopředu na to, kolik a kdy můžete a chcete kedlubny spotřebovat.

Kedlubny pěstujte ve vyhnojené půdě

Při vysazování kedluben je třeba myslet na několik věcí. Jednou z nich je, že kedlubny nemají rády přihnojování během růstu. Mnohem lépe prospívají v půdě, která byla zrytá a obohacená hnojivy na konci minulé, případně na začátku letošní sezóny.

Také vzdálenost sadby je důležitá. Klasický spon 25 x 25 centimetrů je pro kedlubny vhodný z mnoha důvodů. Mají dost prostoru pro růst, ale také pro čerpání živin z půdy a zároveň je to rozmístění efektivní pro zalévání.

Salátům i kedlubnám teplé jaro svědčí, pokud je za sucha zalijete Zdroj: Shutterstock.com / Maren Wulf

Velká chyba při sázení kedluben

U výsadby je důležitá také hloubka zasazení. Zde není potřeba víc než stejná hloubka jako při předpěstování. Sázet do větší hloubky je vyloženě špatně! Jestliže zasadíte mělce, pak se s tím rostlina popere, případně polehne.

Vypěstujte krásné kedlubny bez škůdců

Během růstu je vhodné chránit rostliny proti škůdcům. To není žádné překvapení a všichni pěstitelé vědí, že mladá zelenina je obzvláště oblíbená také mezi plži a brouky. Rozhodně je dobré chránit zeleninu síťkou nebo netkanou textilií, ale i taková zelenina potřebuje kontrolu a péči. I pod sítí s poměrně velkými oky vzniká jiné mikroklima. Obyčejně je to vhodné, zelenina dobře roste a má také dostatek vláhy, ale i větrání je potřeba. Myslete na to při instalaci sítě nebo textilie a kedlubny vám porostou jedna radost.

Obzvláště mladé sazeničky jsou lákadlem pro slimáky. Zdroj: Shutterstock.com / theapflueger