Obří úroda kedlubnů i na podzim: Stačí na to staré PET lahve

Kedlubna stojí v obchodě kolem dvaceti korun. Vy si jí můžete vypěstovat ve velkém, stačí znát trik s PET lahví!

Kedlubna patří mezi nejstarší zeleniny a původně pochází z Tibetu. V Evropě se rozšířila díky expanzi říše Římské. Někdejší císař Karel veliký si křupavou zeleninu zamiloval natolik, že ji nechal pěstovat ve velkém ve všech zemích svého impéria. Říkalo se jí caulorap, tedy kmenový tuřín. Kromě toho, že šlo o kulinární pochoutku, využívala se jako přírodní lék proti kocovině. A tak se tahle zelená bulva stala oblíbeným jídlem opilců, flamendrů, prostopášníků a milovníků nočního života.

Ve videu uvidíte, jak pěstovat kedlubny v PET lahvích:

Češi kedlubny milují

V českých kuchařkách kedlubna výrazně zakotvila až v 19. století. České hospodyňky oceňovaly nenáročnost, ale i fakt, že jde o univerzální plodinu, která se dá vařit, dusit, péct nebo jíst syrová. Kedlubna se tak stala jednou z hvězd české kuchařky a vznikly tak nové pokrmy jako je kedlubnové zelí, nadívaná kedlubna, kedlubnová omáčka či polévka. Dnes je spotřeba kedluben poměrně vysoká a podle statistik jeden Čech sní ročně až 2,5 kg téhle zeleniny.

Zelenina, která má mnohé zdravotní benefity

Jíst kedlubnu se vyplatí. Alespoň podle odborníků na výživu, kteří vyzdvihují její podíl vitaminů C, minerálů (fosforu, vápníku, draslíku) a bílkovin. Ale také nízkokaloričnost (50 kcal na 100 g) takže se vyplatí pro všechny, kdo si hlídají váhu nebo chtějí zhubnout. Navíc, ti, kteří vydrží a budou zeleninu žvýkat syrovou, posílí tím dásně, zuby a předejdou tak zánětům dutiny ústní. Ještě k tomu, podle vědců kedlubna při pravidelné konzumaci posiluje srdce, kosti a vylaďuje krevní tlak. A to za nějakou kedlubnovou svačinku stojí!

Kedlubna zlepšuje srdce, pleť i imunitu. Zdroj: Profimedia

Výsadba téměř zadarmo

Kupovat si kedlubnu pravidelně je drahý špás. Proto stojí za vyzkoušení trik s PET lahví, který vám umožní i na podzim sklidit pořádnou kedlubnovou úrodu. Jak na to: Rozkrájejte 1 kedlubnu na kousky. Pak odřízněte jeden list aloe vera a také ho rozkrájejte na menší dílky. Do každého dílku aloe vera píchněte kousek kedlubny. Vzniklý „zárodek“ zasaďte do minikvětináčků, zasypte hlínou a postříkejte vodou.

Odstřihněte dno PET lahve a zhruba dva centimetry nad odstřiženým okrajem udělejte ve větším rozestupu tři díry. Zdroj: Shutterstock

Květináče z obyčejných PET lahví

Za několik týdnů vám vyraší první kedlubnové sazenice. A to je výzva k udělání dalšího pěstitelského kroku. Připravte si několik PET lahví. Odstřihněte z nich dno a zhruba dva centimetry nad odstřiženým okrajem udělejte ve větším rozestupu tři díry. Provlékněte jimi provázek a hned tím získáte skvělý závěsný mechanismus! Lahve naplňte směsí hlíny a humusu a nakonec do nich zasaďte i kedlubnové sazenice.

Hnojivo, co dům dal...

Kedlubny zavěste na balkon, pergolu nebo kdekoli, kde budou mít klid růst. Nezapomeňte je pravidelně zalévat. Jednou za čas jim dopřejte výživnou bombu v podobě roztoku, který jste vytvořili ze starých rozmačkaných rajčat a vody. Pokud se vám zdá, že vaše kedlubna má příliš mnoho listů, pár z nich odstraňte. Rostlinka tak bude mít dostatek síly na růst bulvy. Kedlubnu sklízejte, jakmile má správnou velikost. Stačí jí jen vytáhnout z PET lahve a zpracovat podle libosti. Tímhle způsobem můžete pěstovat a sklízet zeleninu prakticky zadarmo.

Zdroje: blog.rohlik.cz, www.idnes.cz