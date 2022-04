Sazenice kedluben: Co je potřeba udělat, než je vysadíte na záhon?

Kedlubny jsou skvělé nejen v syrovém stavu, ale i vařené a dušené. Jde o křehkou a šťavnatou zeleninu, která je úplně nejlepší čerstvě vytržená ze záhonu. Víte, že kedlubny jsou jako stvořené pro hubnutí, dobré trávení i dobrou náladu? Hned několik důvodů, proč je pěstovat. Jak by měla vypadat jejich správná výsadba, aby se jim na vaší zahradě dařilo? Poradíme vám!

Kedlubny jsou nejoblíbenější jarní zeleninou hned po ředkvičkách a mladé cibulce. Pěstovat je můžete na balkoně, ve skleníku i volně v záhonu. Vybrat si lze klasickou bílou nebo modrou odrůdu, která je odolnější k dřevnatění, praskání a nekomfortním podmínkám. Čerstvá kedlubna obsahuje ve 100 g až 60 mg vitamínu C a ještě více je ho dokonce v mladých listech. Stejně tak se to týká i vápníku, provitaminu A a železa. Proto jsou kromě samotné bulvy často doporučovány k přípravě pokrmů i listy, hodí se především do čerstvých salátů.

Kedluben neboli kedlubna (Brassica oleracea var. Gongylodes)

Právě tato košťálová zelenina je poslední dobou opět v kurzu. Populární je především díky své chuti a nenáročnosti v pěstování. A právě během dubna a května začíná její hlavní sezóna, kdy byste se měli pustit do výsadby raných či výsevu letních a pozdních odrůd, abyste si kedluben užili celé letní období.

Sazenice vsaďte do země tak, aby nebyly moc hluboko, horní kořínky by měly být jen lehce pokryté zeminou. Zdroj: shutterstock.com

Správná technika výsadby se vyplatí

Předpěstované sazeničky rané odrůdy kedluben můžete vysazovat na záhon i do pařeniště. Platí to i o výsevu letních a pozdních odrůd. Protože díky dobře rozfázované výsadbě i výsevu si zajistíte stálý přísun této lahůdky. Zasejte či zasaďte vždy takové množství, které jste schopni zkonzumovat či zpracovat. Pozdní odrůdy lze vysévat od konce dubna.

Co dělá kedlubnám dobře

Kedlubny toho moc nepotřebují, ale mají vysoké požadavky hlavně na dostatek potřebných živin. Proto je nepěstujte opakovaně na stejném místě, dochází tak nejen k únavě půdy, ale nastává tak i vyšší riziko napadení nezvanými škůdci a chorobami. Tato plodina ocení lehké až středně těžké půdy s vysokým obsahem humusu.

Připravte vhodnou půdu

Před výsevem půdu nejprve pořádně zkypřete a urovnejte hráběmi. V případě, že je hodně suchá, dodejte jí vláhu. Osivo vysévejte ve skupinách po 3 až 5 semenech. Jakmile vyklíčí a mají prvních pár lístků, je nutné je vyjednotit tak, aby měly budoucí vzrostlé sazenice mezi sebou vzdálenost tak 25 až 30 cm. Aby kedluben vytvořily velké hlízy, potřebují dostatek prostoru k růstu. Sazenice vsaďte do země tak, aby nebyly moc hluboko, horní kořínky by měly být jen lehce pokryté zeminou. Kdyby byla výsadba ve velké hloubce, docílili byste protáhlého tvaru hlízy a rostlina by mohla jít předčasně do květu.

Sazenice potřebují otužování

Sazeničky, které jste předpěstovali doma nebo ve skleníku či pařníku, potřebují na výsadbu do záhonu připravit, aby pro ně přechod nebyl moc veliký šok. Otužujte je snižováním teploty až na úroveň venkovních podmínek. Kromě teploty vzduchu je rozhodující i teplota půdy a zálivky, které by měly být podstatně nižší, než je teplota okolního ovzduší. Křehké mladé rostlinky tak budou odolnější, vyhnou se klimatickému šoku a zbytečně se nezastaví jejich růst.

Kedlubny jsou odolnější než rajčata, ale ochranu potřebují

Oproti jiným sazenicím, jsou kedlubny odolnější vůči chladu, ale i v jejich případě buďte opatrní. Nesvědčí jim prudké skoky denních a nočních teplot, ideální je pro ně rozmezí okolo 4 až 7 °C. Když teplota klesne pod nulu, sadba košťálovin sice přežije, ale hrozí nebezpečí předčasného vybíhání do květu.

Sazenice, které jste pěstovali uvnitř, začněte otužovat zhruba 10 až 14 dní před termínem výsadby. Teplotu postupně snižujte větráním přes den, omezte závlahu a den před výsadbou sazenice dobře zalijte. Nejprve dejte sazeničky ven jen na pár hodin do stínu, kde jsou chráněny zároveň před deštěm a větrem. Pobyt venku postupně prodlužujte a několik dní před výsadbou je nechte venku i přes noc. V případě mrazíků je chraňte ochrannou fólií či netkanou textilií.

Sazenice, které jste pěstovali uvnitř, začněte otužovat zhruba 10 až 14 dní před termínem výsadby. Zdroj: shutterstock.com

Zálivka a hojení

V prvních dnech zalévejte malé kedlubny v menší míře, jen když je půda opravdu suchá. Vzrostlejším sazenicím dopřejte zálivku každý druhý den. Voda by nikdy neměla dopadat na listy, ale jen ke kořenům. Čím budou kedlubny větší, tím bohatší zálivku budou potřebovat. Kdybyste nechaly kedlubny vyschnout, hlízy by popraskaly, na to si dejte pozor. Pro kedlubny je ideální granulované minerální hnojivo, které byste měly do půdy zapracovat občasným okopáním a zálivkou, aby se dostalo až ke kořenům.

