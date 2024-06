Využijte k pěstování známé kuličky v barvě pálené hlíny! Praktický keramzit je totiž nepostradatelným pomocníkem na každé zahradě.

Keramzit je cenově dostupný a všestranný materiál, kterého s oblibou využívají všichni zkušení milovníci zahradničení. Díky svým zajímavým vlastnostem totiž nejen přispívá ke zdravému růstu rostlin, ale dá se využít i jako dekorace, která značně zvýrazní krásu všech květinových aranžmá i záhonů.

Jak správně připravit keramzit pro pěstování? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Mr. José:

Zdroj: Youtube

Keramzit

Tento univerzální pomocník na zahradě, známý také jako Liaflor, je vlastně expandovaný jíl. Vyrábí se ze speciálních cypřišových jílů a vypaluje se ve speciálních pecích při vysokých teplotách. Ve výsledku má tento moderní typ substrátu hnědé, hnědo-červené, nebo hnědo-šedé barvy podobu, která se dá přirovnat k dekorativnímu štěrku a má pestré využití.

close info Korneeva Kristina / Shutterstock.com zoom_in Tento univerzální pomocník na zahradě, známý také jako Liaflor, je vlastně expandovaný jíl.

Základní vlastnosti

Pro své hlavní rysy lze keramzit plně využívat k pěstování rostlin na zahradě i v interiéru, vynikající je pro hydroponii. Velké uplatnění má i ve stavebnictví, kde zpravidla plní izolační a zateplovací funkci. Přestože se jedná o uměle vyrobený materiál, je naprosto ekologický. Má přírodní složení, takže se postupem času samovolně rozkládá. Keramzit je známý také svou odolností. Vyrábí se při vysokých teplotách cca 1 000 °C, takže je rezistentní nejen vůči žáru, ale i vůči vlhkosti, poškození a jedná se opravdu o velmi pevný materiál. Jak ho tedy využít na zahradě?

Dekorace

Pomocí keramzitu lze vytvořit krásnou a vkusnou dekoraci nejen na povrchu květníků a truhlíků, ale i na záhonech. Svou barvou i strukturou dodává materiál vyniknout všem květinovým aranžmá a okrasným porostům, čímž vytváří esteticky příjemný vzhled. Lze použít kdekoliv, a to i v blízkosti stromů a keřů, nebo na skalkách, kde sluší hlavně sukulentům.

Drenáž

Keramzit můžete také použít jako perfektní lehkou drenáž do všech pěstebních nádob. V tomto případě je lepší zvolit kuličky větších rozměrů, a to zhruba 8 až 10 mm. Pěstované rostliny tak uchráníte před rizikem možných hnilob a chorob, které způsobuje nadměrná vlhkost. Nadbytečná voda se vsaje do keramzitu a kořeny nestrádají nedostatkem vzduchu.

close info profimedia.cz zoom_in Keramzit můžete také použít jako perfektní lehkou drenáž do všech pěstebních nádob.

Substrát

Keramzitem lze také v některých případech nahradit klasický substrát. Ke kořenům se tak lépe dostane vzduch a pěstěná rostlina lépe prospívá. U nádobových květin proveďte změnu při běžném jarním přesazování. Použijte vždy větší květník, než byl ten původní. Nasypte keramzit zhruba v 5 cm vrstvě na dno, pak vložte rostlinu opatrně do květníku a dosypte materiál i kolem ní.

Co pěstovat v keramzitu

Pokud se rozhodnete pro pěstování rostlin v keramzitu, můžete ho využít nejen pro zmíněné sukulenty, ale i kaktusy, bylinky, okrasné rostliny a stejně tak některé druhy zeleniny. Díky efektivnějšímu dopravování živin ke kořenům se dočkáte větší úrody a plodů s vyšším obsahem vitaminů a minerálních látek.

