Kerblík: Zapomenutý favorit našich babiček. Vysejte ho právě nyní

Bylinka, která se opět vrací na naše zahrádky, chutí lehce připomíná estragon, petrželku a svou mírnou sladkostí i anýz. Nazývá se kebrlík a je výborná do mnoha jídel, obzvláště do středomořské kuchyně.

Kerblík setý (Anthriscus cerefoliurn)

Kerblík je nenáročná, rychle rostoucí jednoletka s výtečnou chutí a jedinečnou vůní. Rostlina patří do čeledi miříkovitých, která roste také ve volné přírodě v plané verzi. Divoce roste zejména v jižní Evropě a v Orientu. Dorůstá do výšky až 40 centimetrů a květy jsou bílé, uspořádané do okoličnatého květenství. Jemné lístky jsou dva až třikrát zpeřené a celkově rostlina připomíná rozrostlejší petržel. Dorůstá do výšky až 40 centimetrů a květy jsou bílé, uspořádané do okoličnatého květenství. Zdroj: shutterstock.com

Kerblík je naprosto nenáročný na pěstování

Máte v zahradě stinná místa? Využijte je k pěstování velmi užitečné bylinky, a to kerblíku. Můžete jej pěstovat klidně i ve stínu pod stromy. Kerblík pěstovaný v polostínu bude mít dokonce výraznější aroma i chuť než kerblík pěstovaný na slunci. Vysévat jej můžete postupně od dubna až do září a vyhovuje mu lehká a propustná půda. Nikdy nezapomeňte na drenážní vrstvu a dopřejte mu vždy dostatek vláhy. Sklízet budete možná už za měsíc po výsevu, a to opakovaně s časovými rozestupy. Jakmile jednu rostlinku sklidíte, můžete přejít na další. A když během září zasejete další dávku, kerblík přezimuje a brzy na jaře vytvoří bohaté čerstvé listy.

Sklízejte před květem

Jestli chcete z kebrlíku získat to nejlepší, sklízejte pouze mladé a čerstvé lístky, a to nejlépe k okamžité spotřebě. Jakmile rostlina vykvete, lístky už nesbírejte. Jak kerblík nejlépe skladovat? Uchovejte jej zmrazením, ponechá si svou výraznou chuť i vůni. Sušit tuto bylinku nemá smysl, protože se tím rostlina znehodnocuje a ztratí tak nejen aroma, ale i chuť.

Kerblík je zdroj „céčka“

Kerblík byl kdysi značně využívanou bylinkou v tradiční kuchyni. Patřil mezi první jarní bylinky poskytující vitamín C a pěstovaný v květináči za oknem nahrazoval v zimě čerstvou petrželku. Kerblík také obsahuje velký podíl železa a hořčíku.

Po kerblíku vám bude lépe trávit

Listy kerblíku skvěle podporují správné trávení, proto si je dopřávejte v mnoha pokrmech. Výborný je i čaj, který nejen uklidňuje veškeré žaludeční obtíže, ale skvěle pomáhá i při zánětech močového ústrojí nebo ledvin. Působí močopudně a podporuje snadnější vylučování. Velice vhodný je při redukčních dietách, protože detoxikuje organismus, čistí krev a je prospěšný celému krevnímu oběhu. Konzumace čaje je často doporučována i lidem s vysokým krevním tlakem.

Kerblík jako kosmetika

Už v dobách našich babiček se odvar připravený z kerblíku nanášel na vatové tampónky a přikládal na oči, kterým přinášel uklidnění a úlevu. Osvědčená je i pleťová maska vyrobená z bílého jogurtu a této bylinky, která úžasně zjemňuje pokožku, působí proti unavené pleti a vyhlazuje vrásky.

Kerblík úžasně dochutí všechny smetanové omáčky, polévky, saláty a krásně ozdobí mnohé pokrmy na talíři. Zdroj: shutterstock.com

V kuchyni má kerblík všestranné použití

Kerblík se v lecčem podobá petrželce, je však trošku světlejšího odstínu a jemnější chuti. Skvěle se proto hodí do jakýchkoliv vaječných omelet. Úžasně dochutí všechny smetanové omáčky, polévky, saláty a krásně ozdobí mnohé pokrmy na talíři. Díky své jemné anýzové příchuti se skvěle doplňuje s některými druhy zeleniny. Velice vhodná je mladá karotka nebo nové brambory přelité rozpuštěným máslem. Sekaným kebrlíkem můžete posypat dušenou rybu, grilovaná rajčata, nebo ho vmíchat do bramborové kaše. S petrželkou, pažitkou a estragonem je součástí směsi z francouzské kuchyně, tzv. fines herbes.

